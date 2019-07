Los clubes argentinos presentaron ayer sus argumentos en Madrid

Boca Juniors y River Plate presentaron ayer, en Madrid, sus argumentos en la primera de las dos sesiones de audiencia fijadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para resolver el recurso del club xeneize a la decisión de la Conmebol de no descalificar al Millonario en la última final de la Copa Libertadores.

Boca recurrió al TAS después de que la Confederación Sudamericana rechazara descalificar a River por el ataque que sufriera el ómnibus xeneize cuando se dirigía al estadio Monumental para disputar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, el 24 de noviembre de 2018.

El Tribunal de Arbitraje rechazó aplicar medidas cautelares para impedir que se disputara aquel partido en el estadio Santiago Bernabéu, el 9 de diciembre, en el que River se impuso por 3 a 1 y se coronó campeón.

Boca decidió proseguir con el recurso ante el Tribunal de Arbitraje, cuya audiencia ante los tres jueces designados comenzó ayer en Madrid, al haber recurrido ambos clubes a estudios de abogados españoles, lo que reducía los gastos para ambas entidades.

River está asesorado por la firma Senn-Ferrero y Boca por Pintó-Ruiz, según consigna EFE.

En la sede de la Liga de Fútbol Profesional de España, que ofreció sus instalaciones, los presidentes de ambos clubes, Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio, junto con los representantes de la Conmebol y sus abogados, expusieron en la víspera sus posturas ante los jueces del Tribunal.

Boca solicitó que se lo declare campeón y, además, pretende una compensación económica por los perjuicios que le supuso no disputar ni el Mundial de Clubes, ni la Recopa Sudamericana.

En tanto que River expuso que los hechos se produjeron fuera del “anillo de seguridad” dispuesto por las autoridades a cargo de asegurar el orden del espectáculo, por lo que no tiene responsabilidades por los incidentes producidos.