Iniciaron las ofertas en el centro por fin de temporada pese a que sigue el frío

Esta semana comenzaron a colocar en las vidrieras de los comercios del centro carteles con ofertas, promociones, liquidaciones y descuentos. Si bien el frío que se vive hoy en la ciudad no es el mismo que hace unas semanas, las temperaturas bajas continúan.

En muchos negocios optaron por hacer rebajas en los precios para aumentar la demanda que hace varios meses no puede repuntar salvo en fechas especiales como el Día del Padre, y no como en años anteriores. Los descuentos son de todo tipo, algunos ofrecen 2x1. Por ejemplo, una casa de venta de ropa de niños donde una remera cuesta hasta $700.

“Tenemos ofertas y liquidación, siempre optamos por hacer rebajas en esta época para vender más”, dijo Micaela, de Rigar’s, a El Litoral.

Por su parte, desde Locuras, Belén comentó que “tenemos todo con rebajas, pantalones y camperas de temporada, no está haciendo tanto frío por eso ya se está poniendo mucha mercadería en liquidación. Hubo pocos días de frío y la temperatura ya empieza a subir, sin embargo, hay gente que sigue comprando camperas y buscan mucho todo lo que es promoción”, relató la vendedora a este diario.

Varios negocios se van sumando a las promociones y algunos sostienen que se adelantó este año el final de temporada, otros que ya ponen en liquidación para poder vender más. No solo hay rebajas en ropa también en calzados y en otros productos.