Vizcarra volvió para buscar saldar una deuda pendiente

José Vizcarra se transformó ayer en el tercer refuerzo de Boca Unidos con vista al torneo Federal 2019/20. El delantero, que proviene de Tristán Suárez, donde jugó el último torneo de la Primera B, cumplirá así su segundo ciclo en el equipo aurirrojo, club al que regresa luego de cuatro años y donde buscará saldar la deuda pendiente del ascenso.

“Lo bueno es que me fui con una buena imagen, dejando la puerta abierta, y acá estoy hoy de nuevo tratando de aportar lo mío y viendo si podemos sacarnos la espina de ese ascenso que no se logró, que la verdad que me dolió mucho”, expresó Vizcarra en una nota concedida al programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

El futbolista de 34 años confesó que “este es un club en el que desde el momento que me fui siempre pensé en volver. Se dio la posibilidad ahora, así que contento porque es una institución en la que la pasé muy bien cuando estuve, y tenía muchas ganas de regresar”.

En cuanto a su vuelta, Vizcarra indicó que “de mi parte no había ninguna duda”, aclarando que que más que nada la cuestión pasó por lo familiar. “Mis hijos van a la escuela en Rosario y no se quieren cambiar. Estando en Buenos Aires era más fácil irme hasta allá, pero acá es otra la distancia y duro por ese lado. Fue cuestión de organizarme con mi mujer y mis nenas y decidir qué era mejor para toda la familia aceptar esta oportunidad”, explicó.

El “Chino” llegó pasado el mediodía de la víspera a Corrientes y sin perder tiempo se dirigió al predio Leoncio Benítez para quedar a disposición del cuerpo técnico encabezado por Daniel Teglia, participando inclusive por unos minutos de la práctica de fútbol.

“A Teglia lo conozco de muy chiquito, porque era coordinador de las inferiores de Central y lo tuve como director técnico de la Cuarta división de AFA. Me subió a la categoría cuando tenía 15 o 16 años y pasé a jugar con los chicos de 20 o 21. Es alguien que me enseñó mucho, que me dejó muchas enseñanzas”, contó el futbolista.

El rosarino agregó que “hoy tengo la suerte de tenerlo acá, ya grande, con más experiencia, y tratando de seguir aprendiendo cosas de él, porque es un técnico que sabe mucho de fútbol y es muy claro a la hora de dar los mensajes, así que esperamos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos”.

Vizcarra, quien señaló 13 goles en su paso anterior por Boca Unidos, manifestó por último que “en el final de mi carrera quiero estar tranquilo, en un lugar cómodo, que quiero, y donde me siento muy bien. Esperamos que salgan los objetivos y que podamos lograr cosas juntos”.