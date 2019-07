Dictaron falta de mérito a ex intendente y uno de los dos procesados insistió en su inocencia

El pasado 6 de febrero, el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de 92 intendentes por considerar que eran partícipes necesarios de un presunto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de gestión Integral de residuos sólidos urbanos. Esa medida incluyó a tres ex jefes comunales correntinos, Ernesto Domínguez (Curuzú); Eduardo Galantini (Caseros) y Armando Bordón (Paso de la Patria). Ahora, la Sala I de la Cámara Federal declaró la falta de mérito para el primero y ratificó el procesamiento para los otros dos. Pero el casereño aseveró que apelará, porque sostiene que un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia demuestra que no cometió ninguna irregularidad.

La causa se inició a fines del 2016 luego de una auditoría interna realizada por la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación y la jefatura de Gabinete.

Por esta investigación ya estaban confirmados los procesamientos por presunto fraude de los ex jefes de Gabinete y responsables del programa entre el 2013 y 2015: Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.

Mientras que, hace poco más de cinco meses, Bonadio procesó como presuntos partícipes necesarios tanto a intendentes como a aquellos que ya habían concluido sus respectivos mandatos en distintas provincias del país. En el caso de Corrientes, incluía a tres ex jefes comunales.

Curuzú

Al conocerse la decisión judicial en aquel momento, quien gobernó el Municipio de Curuzú Cuatiá hasta diciembre del 2017, Ernesto Domínguez, dijo estar “sorprendido y preocupado”. Sobre esto, afirmó a El Litoral que “sinceramente creí que iban a declarar la falta de mérito en mi caso, ya que todo el dinero que enviaron fue invertido para la adquisición de los rodados destinados para el tratamiento de residuos, se concretó a través de licitación pública y además fueron presentadas las rendiciones”. En este sentido, consideró que “lo único que me podrían cuestionar es que en vez de haber comprado tres camiones compactadores, compre dos de ese tipo y un tercero, de menor porte (KIA). Pero ese cambio se hizo porque cuando llegó el dinero, ya había transcurrido un año de la elaboración del presupuesto y por lo tanto, no nos alcanzaba”. No obstante, en esa oportunidad, precisó que “todo se hizo por licitación. La primera se convocó en noviembre del 2013 para comprar el par de compactadores y para el otro, se llamó a licitación en los primeros meses del 2014”. Pero además remarcó que “los tres rodados siguen prestando servicios en el Municipio”.

Precisamente, considerando que presentó las rendiciones correspondientes y que los recursos se utilizaron para comprar rodados, tal como figuraba en el proyecto, los magistrados de la Cámara dictaron la falta de mérito de Domínguez.

Consultado sobre esa nueva resolución emitida el último miércoles, el ex intendente aseveró a El Litoral que “si bien estaba seguro de que no cometí irregularidades, este fallo es bueno porque que lo acusen de ese tipo de cosas afecta a la familia y a las personas que son parte de nuestro entorno”.

Tras lo cual ratificó: “Está probado que los fondos se usaron para lo que se solicitó”.

Caseros

También el ex Jefe comunal de Caseros, Eduardo Galantini cuando fue procesado por Bonadio, al ser consultado por El Litoral, manifestó estar sorprendido por el fallo porque “como tenía todas las documentaciones que acreditaba que no hubo un uso indebido de los fondos, estaba tranquilo. No me preocupé cuando me imputaron en la causa. Pero evidentemente subestimé esta situación”.

En ese contexto, aseveró que las obras para las cuales recibió los fondos se ejecutaron y enumeró que consistieron “en un galpón, calles internas y un cerco perimetral de un predio de tres hectáreas”. Con respecto a eso recordó que en el acto inaugural participaron un número considerable de personas, entre ellas, un funcionario provincial y un intendente de la zona. Presencias que, subrayó, quedaron registradas en imágenes.

Pese a los argumentos esgrimidos por Galantini, el último miércoles, la Cámara Federal confirmó su procesamiento junto con otras 46 personas, entre ellas, el ex jefe comunal de Paso de la Patria.

“La semana venidera iré a Buenos Aires por este caso y apelar este nuevo fallo”, afirmó ayer el ex intendente de Caseros en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo insistió en su inocencia y lamentó quedar inmerso en esta situación, porque sostuvo que “ya había presentado hasta un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia que auditó específicamente la administración de esos recursos enviados por Nación y dictaminó que fueron utilizados para el destino previsto”. (Ver imagen).

Precisamente, con esa documentación y otras que también fueron presentadas como pruebas, Galantini adelantó a este diario que apelará la decisión de la sala I de la Cámara Federal.

Paso

En tanto que, este medio no logró establecer comunicación con el ex intendente de Paso de la Patria, Armando Bordón, a fin de conocer su versión sobre los hechos. Tal como se informó en ediciones anteriores, el convenio con el Municipio de Paso de la Patria, por el cual habría recibido unos $5.161.000, data del 2014.

Los fondos, de acuerdo al proyecto aprobado, estaban destinados para la construcción de una planta, un galpón, un cerco perimetral de un predio de una hectárea, la instalación de carteles, distribución de folletería, la compra de dos camiones, un grupo electrógeno, un rollo de geomembrana y elementos para el personal. Pero, presuntamente, las rendiciones presentadas en abril del 2015 no coincidirían, en gran parte, con la mencionada lista.