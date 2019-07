Santiago Kovadloff llega para la jornada de cierre

Santiago Kovadloff participará de la jornada de cierre de la Feria del Libro. El domingo, a las 20, en la estación auditorio brindará la conferencia “Leer y escribir: dos riesgos, dos aventuras”.

Sobre su disertación, explicó que “lo llamo riesgo porque en el acto de la lectura el riesgo primordial es la interpretación personal, una visión de lo leído no responde a lo racional, no hay lectura, y el acto de la escritura consiste en exponer, en buscar el pensamiento propio, de lo contrario no hay escritura. La aventura sería la posibilidad de introducirse en el mundo de la expresión, un punto de vista que no existía y por lo tanto constituye un aporte”.