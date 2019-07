Confirman la ampliación de procesamiento a Cristina Kirchner

La Cámara Federal porteña confirmó hoy una ampliación del procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner por otros cinco casos de cohecho pasivo en la causa por los cuadernos de la corrupción.



La decisión abarcó además al ex director de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón, y a los empresarios Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra y César de Goycoechea, entre otros, según la resolución a la que accedió Télam.



La sala I del Tribunal de Apelaciones fijó además en cincuenta millones de pesos el embargo a la actual precandidata a vicepresidenta, quien está procesada con prisión preventiva en el caso.



El juez federal Claudio Bonadio amplió el 23 de abril pasado el procesamiento dictado y agregó cinco casos de cohecho pasivo como coautora en la acusación a senadora nacional.



Lo hizo en base a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, imputado colaborador del caso cuadernos, y abarcan presuntos pagos ilegales hechos entre el 21 y el 23 de julio de 2010 y que habrían sido entregados por otro acusado, Roberto Baratta, en la Quinta de Olivos, y por el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en el barrio de Recoleta.



"En lo que aquí interesa, en el auto de mérito dictado el 23 de abril pasado, el Magistrado Instructor amplió el procesamiento de Cristina E. Fernández y Ezequiel García Ramón, por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo, como coautora de cinco (5) hechos la primera y como partícipe necesario de tres (3) casos el último", resumió la Cámara.



Se trata de presuntos pagos ilegales de la empresa Electroingeniería SA.



"No es ocioso recordar aquí que todo el mecanismo de recaudación ilegal de fondos fue estructurado desde la cúspide del PEN, tomando como eje al Ministerio de Planificación Federal.", sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.



En ese marco, "conforme logró acreditarse a partir de las rutinas seguidas por quienes colectaban y trasladaban el dinero cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, ya sea en la quinta presidencial de Olivos, en uno de los domicilios utilizados por la ex mandataria y su cónyuge, o incluso -en algunos casos- en oficinas de la Casa de Gobierno".



"Los cinco hechos que componen este decisorio encuadran, precisamente, en dicho patrón. En todos ellos, las entregas de dinero tuvieron lugar en distintos domicilios vinculados a Electroingeniería y en cada uno, los pagos concluyeron en los dos primeros ámbitos señalados precedentemente", dieron por probado los camaristas.



Se trata de cinco pagos, el 21 y 23 de julio de 2010 en Olivos y "los restantes -30 de julio, 4 de agosto y 30 de septiembre de 2010-, en el edificio sito en Uruguay N° 1306 de esta ciudad".



También quedó confirmada la ampliación de procesamiento de los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Jorge Neira.



Bonadio ya comenzó los trámites para el envío a juicio oral de la parte principal de la causa en la que procesó a la ex presidenta como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho.