Argentina va por el primer lugar del grupo frente al local Grecia

El seleccionado argentino masculino de básquetbol U19 intentará cerrar exitosamente la primera fase del Mundial de la categoría, cuando enfrente al local Grecia, en partido válido por la tercera fecha del grupo C del torneo.

El encuentro se llevará a cabo desde las 14.30 hora argentina (20.30 de Grecia) en el Dyo Aorakia de la ciudad de Heraklion, en la isla de Creta.

El representativo albiceleste, dirigido por Maximiliano Seigorman, sumó dos victorias en sus primeras presentaciones: 86 a 84 sobre Rusia, en tiempo suplementario, y 77 a 72 frente a Filipinas.

El conjunto griego, por su lado, superó a su par filipino por 85 a 69, aunque luego cayó ante la formación rusa, por 83 a 75

En el quinteto albiceleste no está garantizada la presencia del alero cordobés Leandro Bolmaro (Barcelona, España), quien se retiró con un fuerte esguince de tobillo derecho en el primer cotejo ante Rusia.

Los otros encuentros programados para hoy son los siguientes:

Senegal-Estados Unidos y Nueva Zelanda-Lituania (grupo A, a las 10 de Argentina); Mali-Australia y Canadá-Letonia (grupo B, 12:15); Filipinas-Rusia (grupo C, 14:30); Puerto Rico-China y Francia-Serbia (grupo D, 7:45).