Altamira: "En vez de ir a un debate, me expulsaron del PO"

Altamira, en diálogo con FM Latina, denunció por "censura, extorsión y espionaje" a la precandidata a vicepresidenta Romina del Pla, a Néstor Pitrola y al precandidato a jefe de Gobierno por el FIT-Unidad, Daniel Solano.

"Yo denuncio a estos compañeros por haber cometido un atropello a mi persona y por haber dañado la campaña del Frente de Izquierda cuando el país vive una crisis terrible", afirmó.

Altamira explicó que "ellos dijeron que yo me había ido del partido, y yo no me fui. Lo que hice, junto a un grupo de compañeros, fue abrir una rama, con una orientación determinada, de cómo creemos que se deben desarrollar las políticas, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo".

"Esto está contemplado en el estatuto del partido, y somos alrededor de 270 compañeros que tenemos derecho a lo largo y ancho del país a expresar nuestras opiniones, pero seguimos dentro del mismo espacio", explicó.

No obstante, dijo que "el sábado (último) a la noche se ha respondido a este pedido de apertura con una expulsión y un apartamiento, y encima dicen que fui yo el que se fue. Esto es muy grave y daña a toda la campaña del Frente de Izquierda".

En el mismo sentido, Altamira manifestó que el solicitar "este reconocimiento a una tendencia interna" se produce "por un debate político que nada tiene que ver con lo electoral", y hace a la "democracia del partido".

El Partido Obrero vive un intenso cruce de opiniones, donde parte de su conducción acusa a Jorge Altamira y a otros referentes de no acatar las estrategias electorales.

Solano desmintió ayer que el PO haya expulsado a Altamira, aunque dijo que la dirigencia de esa fuerza "tomó nota" de la decisión de quien fuera su líder por más de veinte años de "retirarse de la organización".

Sin embargo Altamira insistió hoy en que su interés es "debatir en todo el país sobre cómo hacer frente a la crisis", y que su apoyo sigue siendo, en lo electoral, "para el Frente de Izquierda, a quien represento hace medio siglo", tras insistir en que es necesario "debatir las metodologías implementadas".