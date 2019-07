Aguardan resolución sobre las boletas del Frente de Todos, pero no sería favorable

Las listas de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos esperan para las próximas horas una resolución de la Cámara Electoral Nacional que las habilite a usar la boleta de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Los antecedentes no son favorables, ya que el tribunal rechazó el mismo planteo realizado por el gobernador de Chaco, Domingo Peppo.

El precandidato en primer término de la lista Azul y Blanca del Frente de Todos en Corrientes, José Ernesto Meixner, dijo: “Le hacen un terrible daño a la fórmula Fernández-Fernández porque todos estos chisporroteos lo único que hacen es debilitar el apoyo de la ciudadanía”.

“La boleta corta favorece los candidatos ‘a dedo’, entonces volvemos a la vieja política”, dijo.

“Lo triste es tener que dedicarnos a estos temas judiciales y no a los de fondo. La decisión de la Cámara Electoral tiene que ver con el futuro de las Paso: si siguen o terminamos con ellas”, agregó. Se espera conocer el lunes a más tardar el fallo de la CNE sobre el planteo que realizaron para poder llevar la boleta larga.

Meixner insistió ante Radio Dos: “Los fallos de la Cámara Electoral pueden dar un soplo de vida al sistema de las Paso o directamente firmar el certificado de defunción de las mismas, porque si no permiten las adhesiones, si no se permiten las boletas seccionadas, estamos encorsetando a los electores a meter algunas boletas y listo”. “Esto impide que podamos competir en igualdad de condiciones”, se quejó.

“Todos sabemos que no es lo mismo ir con una boleta corta o con una larga en una elección como esta, donde nos acusamos de pertenecer a distintas vertientes ideológicas, el perfil de los candidatos a legisladores tiene su importancia. Pero esto es una decisión política. Ahora, la decisión judicial hay que esperarla”, explicó.

“Nos moviliza la defensa de las Paso, pero las expectativas no son buenas”, reconoció. “Si no se nos permite sumarnos, se atenta contra el espíritu democrático y se beneficia a los candidatos elegidos a dedo. Es parte de la lucha por el poder. Nosotros, tal vez ingenuamente, queremos transparentar el sistema, fortalecer la república, que las instituciones funcionen, que esté plena la voluntad popular”, analizó.

“Sin discusiones para candidatos a legisladores nacionales, las Paso no tienen sentido”, dijo Meixner y aclaró: “Nosotros vamos a trabajar para que Alberto sea presidente independientemente de lo que se resuelva”.

Cinco de las seis listas de precandidatos a diputados nacionales apelaron la resolución del juez federal con competencia electoral, Juan Carlos Vallejos, mediante la cual les impide competir con la boleta completa en las Paso. Ahora deberá definir la Cámara Electoral Nacional.

Irán a internas en las Paso la lista Peronismo Ortodoxo, encabezada por Jorge Báez; Vamos Todos, de Rodolfo Martínez Llano; Todos Somos Parte, encabezada por Fernando Rodríguez, de Compromiso Federal; Unidad Correntina, que lleva la candidatura en primer término del dirigente de camioneros en Corrientes, Emilio Rotela; Azul y Blanca, encabezada por el diputado provincial Ernesto “Tito” Meixner.