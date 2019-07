Irán capturó un buque y desmintió a Donald Trump

Irán anunció ayer la captura de un buque petrolero británico en el estrecho de Ormuz, horas después de haber desmentido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que un dron iraní fue abatido el jueves por un barco norteamericano en cercanías del golfo Pérsico.

Mientras autoridades iraníes y estadounidenses discutían de uno al otro lado del mundo acerca de si el dron había sido destruido o no, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció la captura del buque "Stena Impero" bajo la acusación de haber violado las leyes marítimas internacionales, cuando cruzaba por el estrecho de Ormuz.

Una fuente del gobierno británico citada por la agencia EFE dijo que las autoridades estaban buscando "con urgencia más información" sobre un incidente en el Golfo Pérsico y se limitó a aclarar que se encontraban en la fase de "evaluación del suceso".

A su vez, la naviera Stena Bulk señaló en un comunicado que perdió el contacto con uno de sus buques después de que se le acercaran "pequeñas embarcaciones sin identificar y un helicóptero".

La compañía dejó de comunicarse hacia las 15 GMT (12 de Argentina) con los 23 miembros de la tripulación del "Stena Impero".

“Actualmente no podemos contactar con la embarcación, que se dirige hacia el norte, en dirección hacia Irán", afirmó la naviera, que no tenía reporte de heridos.

La captura del buque se conoció en medio de la tensión creciente entre Irán y Estados Unidos, y en el mismo día en que Gibraltar extendió por treinta días más el período de detención del petrolero iraní Grace 1.