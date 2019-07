Por el Día del Amigo restaurantes y bares registraron mesas completas

El Día del Amigo se celebra hoy en Argentina y, en este marco, restaurantes y bares de la Capital consultados por El Litoral comentaron que tuvieron reservas completas para anoche y también para hoy. Algunos optaron por no guardar mesas por la alta demanda y otros ofrecieron cartas especiales o promociones de bebidas para brindar por este día.

“Tenemos todo ocupado para hoy y empezamos a reservar también para mañana (por hoy), estimamos que será la misma demanda. Vamos a tener una lista de suplentes, a medida que se vayan desocupando las mesas van a ir pasando los comensales”, dijo Ernesto, encargo del bar Ciro.

Respecto a la cantidad de personas que integran los grupos, indicó que “la mayoría son alrededor de diez, pero también tenemos un grupo de 30 que son compañeros de oficina”. Si bien en esta fecha no hay promociones, sí indicó que se ofrecerá un espectáculo musical con diferentes grupos y que “se extenderá el horario habitual”.

Desde Ginger, Viviana contó: “Trabajamos con reserva, tenemos todo ocupado y una lista de espera. El sábado también esperamos la misma cantidad de personas, tenemos sólo lugares para afuera, ya que adentro está todo reservado. Ofrecemos promociones de bebidas”.

Además, en relación a los grupos que piden que guarden una mesa coincidió en que “la mayoría está integrado por unas diez personas”.

Por su parte, Orlando de Al Río Resto Bar, ubicado en Costanera y Quevedo, contó que “tenemos un cierto número de reservas, queda lugar afuera que se va ocupando por orden de llegada”. “Mañana también tenemos el salón completo, tenemos grupos de 5, 6 y hasta 10 personas que reservaron lugar, tenemos la carta normal de todos los días”, relató Orlando y agregó que “a esta hora (20.30) ya tenemos 7 mesas que vinieron a ocupar, el festejo comienza temprano”.

“Empezamos a recibir pedidos el miércoles para el viernes y ese mismo día ya se realizaron todas las ocupaciones y, nos quedamos sin lugar disponible. Para el sábado fue la misma demanda”, contó a El Litoral Damián, de Cristóbal, y agregó que “reservan grupos de entre 4 y 15 personas”.

Luego, contó que ofrecerán una carta normal pero que una banda estará tocando en vivo. Relató que todos los años la demanda es muy alta.

En El Duende, ubicado frente al anfiteatro por costanera, contaron que “para el viernes y sábado no vamos a trabajar con reserva por la alta demanda”. “Tenemos bandas que van a tocar en vivo y ofrecemos combos que consisten en promociones; son cuatro tipos de ofertas que realizamos en el marco del festejo”, dijo Sandra a El Litoral.

En la ciudad capitalina hay una oferta amplia y no sólo en la costanera, ya que el sector se fue expandiendo a varias zonas como la de San Juan y Plácido Martínez, o en el mismo centro, por calle Pellegrini, donde antes no había estas ofertas.

Al igual que en los últimos años, anoche hubo una amplia demanda en los restaurantes y bares de la ciudad y se espera que se repita esta noche. Algunos optan por no trabajar con reservas como Costa Casino por la cantidad de personas que concurren en esta fecha para cenar.

Este año, se dan dos noches ideales para festejar con los amigos ya que pudieron salir un viernes a la noche y también hoy. Así como adelantaron encargados de lugares gastronómicos, el festejo comenzó temprano ya que muchos optan salir antes de las 21 para no perder lugar.