Colectivos llegan y van con refuerzos hacia Buenos Aires y otros al interior

Desde la oficina de la Terminal de Omnibus de Corrientes comentaron a El Litoral que hay varias empresas que colocaron refuerzos y que durante toda la semana hubo movimiento. En las boleterías, destacaron que son más las personas que llegan desde Buenos Aires que aquellas que viajan a esta provincia o, a otras.

“Están llegando colectivos con refuerzo desde Buenos Aires ya que comenzarán las vacaciones este lunes. Toda la semana hubo demanda pero más aún desde el jueves hasta el sábado inclusive”, contó Roberto de la boletería de El Pulqui y Ray Bus.

A la vez, destacó que “están viajando mucho al interior provincial la mayoría son estudiantes universitarios”. “Hubo mucha gente que no se movió por miedo al paro de colectivos, pero una vez que supo que no había inconvenientes empezó la mayor demanda”, agregó a este diario.

Desde la empresa Ersa, Oscar contó que “hay refuerzos para Buenos Aires, vienen colectivos completos más un refuerzo” y que “este sábado será igual”.

En el Práctico, que tiene salidas hacia Córdoba, relataron que “sólo están saliendo colectivos completos” y que en estos días no tienen necesidad de colocar refuerzos desde esta empresa.