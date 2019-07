Invierno: ¿cómo mantener bajo control el peso?

Por Narella Antonina Colussi

Colaboración Especial

¿Más antojos durante el invierno? No te preocupes esta situación es habitual. Muchas veces esta realidad conduce a los excesos alimentarios con el consecuente aumento de peso, se plantea así la necesidad de destacar que alimentación placentera, platos típicos invernales y peso saludable es posible siguiendo algunas pautas dietéticas indispensables.

Guiso saludable ¿es posible?

Sin dudas, el guiso es el plato preferido de la mayoría de los correntinos y en la época invernal es uno de los más elegidos para compartir en familia o con amigos. Sin embargo, al nombrarlo muchas veces se lo asocia al concepto de no saludable. Es necesario destacar que se puede preparar un guiso o estofado de maneras un poco más nutricionalmente equilibradas, pero siempre es necesario tener en cuenta que la porción consumida es vital para evitar los excesos, dado que no serviría de mucho cocinar un guiso saludable, pero consumir dos platos del mismo.

El principal secreto es no usar aceite en la cocción para rehogar las verduras o la carne, el segundo es usar carnes o pastas, pero combinados con una interesante cantidad de vegetales que son los alimentos que, en definitiva, generan saciedad; desde el puré de tomate natural hasta el zapallo, todas las hortalizas deben estar incluidas para lograr el volumen y la consistencia deseada, la carne o las pastas deben incluirse en menor proporción a fin de solamente aportar los nutrientes esenciales al plato.

La sopa ¿es una buena aliada para mantener el peso?

Junto con el guiso la sopa es uno de los alimentos que se hacen muy presentes en la época invernal, a veces se la toma como inocua a pesar de estar preparada, en muchos casos, con ingredientes muy calóricos.

Es cierto que una porción de caldo de verduras casero y colado antes de las comidas es aconsejable para ayudar a lograr la saciedad; sin embargo, en otros casos la sopa es preparada con mucha cantidad de carnes grasas y alimentos ricos en carbohidratos como las papa, choclo, batata o mandioca junto con arroz o fideos los convierte en una comida muy clórica para el mote inofensivo con el que suele asociarse su nombre.

¿Y los chocolates?

El clásico postre de todos los inviernos, tanto varones como mujeres, niños y adultos, buscan con más frecuencia el consumo de chocolate cuando el frío aqueja. Muchos de los que actualmente se encuentran en las góndolas son alimentos muy calóricos con grandes contenidos de grasas y azúcares simples, sin embargo, aún contamos con las versiones más tradicionales de chocolate amargo sin azúcar, que sin dudas debiera ser el más elegido.

El chocolate amargo es rico en sustancias antioxidantes beneficiosas para la salud por sus propiedades funcionales destacadas en la prevención de enfermedades, su comercialización en forma de barritas individuales facilita controlar los excesos sin privarse del placer de disfrutar este postre.

Cinco opciones calientes,

pero con bajas calorías

1.Wok de verduras: una forma fácil y rápida de preparar la verdura y disfrutar de un plato saciante y bajo en calorías es el popular wok de tiras de zanahorias, zucchinis, zapallitos y morrones. Ideal para las cenas de invierno.

2. Sopa de cebolla: un gran aliado, pero sin la popularidad que tienen otras preparaciones en nuestra zona. La sopa de cebolla no solo aporta vitaminas, sino que en invierno es una excelente aliada para combatir gripes y resfriados. Aporta poco más de 20 calorías por cada cien gramos.

3. Lentejas con verduras: las legumbres son un ingrediente estrella de los platos de cuchara, sobre todo en invierno. Para reducir su aporte calórico, sin perder sus beneficios nutricionales, lo mejor es preparar, por ejemplo, las lentejas con verduras, más fibra y más saciantes.

4. Compota de manzanas: la manzana es una de las frutas más indicadas para controlar el peso. Además de comerla al natural, el otoño y el invierno son un buen momento para saborearlas en forma de compota.

5. Brócoli salteado con ajo: una verdura de las recetas de otoño e invierno y que, además de nutritivas, aporta menos de cien calorías por ración. Tan sencillo como hacer el brócoli al vapor y luego saltear en la sartén con un chorrito de aceite de oliva, ajo picado y perejil.