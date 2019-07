Jetter recorre el interior y lleva propuestas

La precandidata a diputada nacional por ECO+Juntos por el Cambio mantiene una intensa agenda en todo el interior provincial llevando el mensaje del presidente Mauricio Macri y la Lista 502 C “Defensores del Cambio”, la que encabeza como única mujer entre todas las que compiten en las Primarias.

El día 16 de julio junto con los miles de peregrinos, que se acercaron hasta la Basílica de la Virgen de Itatí, participó de los actos centrales por el 119º aniversario de su coronación pontificia.

Luego fue el turno de Empedrado, en la “Perla del Paraná”, donde expuso el Proyecto de la continuación de la Autovía Ruta Nacional N°12 hasta Saladas y acceso a Empedrado. “Cabe destacar que este es un proyecto realizado íntegramente por ingenieros de Vialidad Nacional, de los cuales estamos muy orgullosos por el trabajo que vienen realizando”, sostuvo.

El jueves llegó hasta las localidades de Saladas y San Roque donde se reunió con dirigentes locales y atendió a los medios que gentilmente se acercaron para conocer sus propuestas, “allí conversamos con los medios y explicamos al equipo la importancia de estas elecciones. Luego fuimos hasta San Roque y nos reunimos con un hermoso grupo de jóvenes con muchas ganas de salir adelante y de hacerlo por medio del trabajo y el esfuerzo. Para nosotros es lo más importante, no importa de dónde venimos sino hacia dónde queremos ir y qué valores queremos defender”, indicó Jetter. Remarcó que es importante escuchar a todos los sectores, y más aún al interior. “Es muy importante estar en contacto con nuestra gente, conocer qué piensan y qué sienten”, aseguró.

El viernes, en San Cosme junto al Centro Integral de Desarrollo Comunitario, cuya representante Guadalupe Gómez forma parte de la Lista 502 C y Hugo “Cuqui” Calvano acompañaron en la entrega de 38 microcréditos en el marco del programa de fortalecimiento de la economía social.