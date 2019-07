Pocho en la TV Pública: “Lo nuestro es un proyecto a futuro”

La fórmula presidencial del Partido Autonomista Nacional José Antonio “Pocho” Romero Feris y Guillermo Sueldo intensifican sus esfuerzos electorales a 23 días de las Primarias del 11 de agosto. Los candidatos estuvieron en el noticiero de la TV Pública donde aseguraron: “Lo nuestro es un proyecto a futuro”.

“Veo mucha indefinición. Pero lo más importante para la gente es que los políticos interpretemos cabalmente lo que está pasando y que no nos creamos el ombligo del mundo. Hay que actuar con humildad para entre todos sacar al país adelante de la situación en la que se encuentra”, aseguró el ex gobernador de Corrientes.

“Buscamos desalambrar la política, son los mismos de siempre los que se están repartiendo las hectáreas de decisión y poder político. No dejan entrar a otros. Nosotros hemos reconstruido un partido político. Lo nuestro no es una aventura electoral y tampoco hemos salido a comprar sellos como algunos otros para participar”, dijo Sueldo, candidato a vicepresidente.

“Lo nuestro es marca propia, marca líquida. La gente va a actuar con sentido común. Acá no se ha avanzado en la reforma política. Hay que avanzar en acuerdos. Nadie va a resolver solo el problema del país. Necesitamos de todos”, explicó Pocho.

Los candidatos se alistan para recorrer Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El Partido Autonomista Nacional apuesta a superar las Primarias en base a la trayectoria de ambos dirigentes, con una propuesta que incluya a todos los argentinos y que siente las bases de un federalismo real que le permita al país salir de la situación en la que se encuentra.

Antes de su presencia en la TV Pública, Pocho estuvo en América 24 con Mauro Viale, donde insistió en la necesidad de lograr los acuerdos necesarios para sacar al país de la situación en la que se encuentra.

“Esta es la oportunidad para construir juntos el país que queremos. Todos los proyectos han fracasado, porque siempre se excluye a un sector de la población. Es hora de construir todos juntos, con federalismo. Este es el momento”, sostuvo.

La fórmula del Partido Autonomista Nacional también rindió honores a las víctimas del atentado a la sede de la Amia, que hace 25 años espera justicia.