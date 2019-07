Mi compañero de batallón, el padrino de mi bautismo

El viento frío sureño unió más a los correntinos, que buscaban refugio en sus comprovincianos y la música nativa amalgamaba esos lazos de amistad que a la postre configuraban un alivio frente a tantos nervios que brotaban sabiendo que en días estarían en Malvinas, listos para la guerra. Por esos días, a fines de abril del 82, el curuzucuateño Ramón Antonio Meza se hizo amigo de varios correntinos, entre ellos Roberto Fracalossi, el “Gringo”. Los chamamés en homenaje a Corrientes y, en especial, el que describía a su querido Curuzú, lo arrimaron al gringo musiquero de Colonia Libertad, Monte Caseros. Ambos estaban en el Batallón de Infantería Comando (Bico), como conscriptos en la Marina.

Meza formaba parte de la Compañía de Ametralladora Pesada 12,7 mm y Fracalossi se desempeñaba en sala de armas. “Como siempre tocaba música en el batallón, Meza, un poco nostálgico de su pueblo, de su familia, me pedía que le tocara un tema a Curuzú Cuatiá, para recordar. Así que eso fue lo que más influyó para que se afinara nuestra amistad”, remarca Roberto, quien hoy se desempeña como intendente de Colonia Libertad, cargo para el cual fue electo en 2017.

“Por esos días -agrega-, él estaba tramitando la baja por ser sostén de su familia, pero cuando se inicia el conflicto en Malvinas, obviamente se interrumpe toda posibilidad de baja. Entonces, cuando piden voluntarios, Ramón me dice: ‘Che Gringo, yo me voy ir a joder... ya no voy a salir de baja ahora’. Entonces, levanta la mano y hace un paso al frente. Así era él”.

“Prácticamente no había tenido instrucciones hasta ese momento, porque era cadete del Casino de Suboficiales, así que lo alistaron, hace una instrucción de tiro por tres o cuatro días y lo embarcan a Malvinas”, indica.

Sin embargo, “cuando a mí me iban a embarcar, sucede que el comandante de nuestro batallón estaba en Río Grande y no había overol para zona sur. Así que le encarga a nuestro principal, quien era sastre. Nos quedamos dos días más para que confeccionara el traje. Luego, el embarque en el que fuimos ya no se dirigió a Malvinas, sino a Tierra del Fuego y ahí permanecimos durante el conflicto”.

Bautizado

Antes de subir a los barcos con distintos rumbos, los camaradas y amigos fueron parte de una ceremonia religiosa en medio de los vientos de guerra. “Convocaron a todos los soldados que no estaban bautizados a hacerlo si lo querían, antes de ir a la guerra. Entonces él me elige padrino... tuve el honor de ser su padrino”, dice un emocionado Fracalossi. En esa ceremonia en continente y presidida por el capellán, se bautizaron más de una docena de conscriptos.

“A Meza lo sentía como un hermano. Porque cuando se está en esas situaciones, la familia de uno pasa a ser el compañero que tenés al lado. El era un chico callado, era un muchacho muy afecto a su familia. Permanentemente, cuando estabas con él, te contaba cosas de su familia, de su madre, de su Curuzú querido... era una persona muy especial. Para mí fue un gran compañero y mi ahijado”, resalta con orgullo.

“Ahora que veo que identificaron su cuerpo en el cementerio de Darwin y pese a que pasaron 37 años, no dejo de emocionarme, de volver a aquel tiempo, de recordarlo, de recordar sus propias palabras cuando me dijo: ‘Che, Gringo, yo me voy a ir joder...’”, reitera.

“La noticia de la muerte de Meza la recibimos a través de una gacetilla de Marina, dos días después de ocurrida. Luego, una vez terminado el conflicto, y al regresar las tropas a continente, me contó Ramón Mendoza cómo sucedió el hecho: fue durante un bombardeo de los Sea Harrier”, explica.

“Ahora hay una toma de conciencia de hacer reconocimientos a los malvineros, pero pasaron 37 años para que esto se empiece a dar”, reflexiona Fracalossi en el cierre de la entrevista con El Litoral. “La verdad es que para los que vivimos aquella época, Malvinas es muy reciente. Es escuchar el Himno Nacional, la Marcha de Malvinas y volver automáticamente los recuerdos de esos momentos...”, afirma con una emoción que lo deja sin palabras y dicta así el principio del final de la charla.