“Con esta noticia, Meza se está sumando al encuentro que haremos en noviembre”

“Esto es una señal”, sentencia Ramón Mendoza, ex combatiente goyano, en referencia a la confirmación de la identificación del cuerpo de Ramón Meza en el cementerio de Darwin, y a la organización de un encuentro organizado para noviembre, en Goya y Cruz de los Milagros, de los integrantes de la infantería que operó con ametralladoras 12,7 mm. Precisamente, la unidad que el caído en Malvinas formó parte durante la guerra. Es más, la cumbre de esa compañía que combatió en Malvinas llevará el nombre del curuzucuateño.

“Como es el único héroe caído de nuestra compañía, me sugirieron que el encuentro lleve su nombre y que esté la familia para compartir con nosotros. Pero eso era del 2 de abril hasta mediados del mes de julio. Entonces, esto es toda una señal: Meza se está sumando al encuentro”, indicó Mendoza en diálogo con El Litoral.

Asimismo, recordó que con Meza “estuvimos 14 meses juntos, éramos compañeros de colimba. Marina tenía una particularidad: congregaba a gente de distintas provincias. Entonces, los correntinos, ante cualquier resfrío que teníamos, estábamos buscándonos, juntándonos. Además, él estaba en la misma compañía, en la misma cuadra donde dormíamos”.

“Para escribir el chamamé ‘Los Ramones’, mi compadre Julián Zini me pidió data. El primer nombrado fue Meza. ‘Juan Ramón Antonio Meza…’ (recita completo el verso). Entonces, le cuento que él tenía una foto de una guaina que la sacaba, la miraba y le daba un beso. Y decía: ‘Mirá… linda, ¿no? Morite de envidia, esta va a ser mi esposa. Salgo de acá y me caso con ella’. Siempre anda jodiendo con la foto…”, indicó personificando a Meza.

“El era un muchacho armónico, bien plantado, fachero. Era buenito, no se enojaba nunca”, recordó. “A mí se me partió el alma cuando me enteré de que murió el día 25 de mayo en Malvinas. En un ataque aéreo, lo mató la esquirla de una bomba”, señaló.

“En plena organización del encuentro de la compañía en Goya, que se realizará el 16 y 17 de noviembre, el caso Meza lo va a repotenciar. Hay como un fervor entre los ex combatientes, y algunos que estaba dudando, ahora va a venir sin dudas. Este encuentro será el más convocante desde el 82 para ahora”, concluyó Ramón Mendoza.