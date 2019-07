Concluyeron las obras y ahora sólo resta la habilitación del paso Ituzaingó-Ayolas

“Cayó un mito, Yacyretá es un paso. Con mucho trabajo y el firme compromiso de nuestro ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien escuchó a los correntinos y convocó en Casa Rosada a los máximos referentes de Cancillería, Interior, Seguridad, Vialidad, Plan Belgrano y Provincia. Desde ese día, sin descanso, representantes de todas las Instituciones, juntas, fuimos forjando este deseo en realidad: el primer paso terrestre con Paraguay desde Corrientes está listo”, expresó ayer la gerenta regional del NEA de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingrid Jetter. Haciendo referencia a la conclusión de la construcción de las instalaciones que se necesitan para el cruce fronterizo que unirá Ituzaingó -Ayolas. El acto de apertura oficial está previsto para el 23 de agosto, con la participación de los presidentes de ambos países.

La citada funcionaria, luego también destacó: “Tantos años nos dijeron que no se podía, que era imposible. Sin embargo, ocupándose de las cosas concretas que benefician a la gente, con este Gobierno nacional lo hicimos posible”.

Sobre la importancia de este cruce, semanas atrás, el delegado de Corrientes y Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones, Andrés Stegelmann, destacó que “desde 1997 no se habilita un paso fronterizo de la relevancia que tendrá el de Ituzaingó-Ayolas”. En esa oportunidad, también comentó que en paralelo a las obras, las Cancillerías de Argentina y Paraguay junto con la EBY definían diferentes cuestiones vinculadas tales como en qué horarios y cómo se podrá transitar por esa área.

“De acuerdo a lo que consensuaron, de 9 a 19, se podrá circular”, precisó Stegelmann, quien aclaró que eso no será con cualquier tipo de rodado.

“Habrá seis carriles para vehículos livianos, dos para colectivos y por supuesto, no está permitido el tránsito pesado”, comentó hace casi un mes. Al mismo tiempo aclaró que “por cuestiones de seguridad tampoco se puede pasar a pie, en moto o en bicicleta”.

Si bien estaba previsto que mañana se habilitara el cruce y el viernes, el presidente Mauricio Macri recorriera la zona, finalmente la apertura oficial se postergó para el 23 de agosto.