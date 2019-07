Benedetto no viaja a Brasil y está en duda para la revancha

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto no viajará mañana a Brasil para la ida de los octavos de final ante Atlético Paranaense por una lesión y continúa en duda, de cara a la revancha en La Bombonera, una semana después.

Benedetto, cerca de ser transferido a Olympique de Marsella, de Francia, padece una molestia en el gemelo derecho que se produjo el jueves pasado en el amistoso ante Atlético Tucumán.

De todos modos, si entre hoy y el martes se firman los avales para la transferencia del atacante al Marsella por 16 millones de euros, el “Pipa” viajará de inmediato a Miami, Estados Unidos, donde el plantel que conduce el portugués André Vilas Boas está haciendo la pretemporada y quedará al margen de los partidos de Boca.

El ex Arsenal de Sarandí, quien anteriormente acusó dolor en el tobillo izquierdo, no sería parte de los octavos de final de Copa Libertadores y de confirmarse la partida al fútbol francés, no se despedirá de su gente en cancha.

El presidente de Boca, Daniel Angelici, expresó la idea de mantener el plantel para la competición en el máximo certamen continental, pero finalmente no irá en contra de los deseos del futbolista de 29 años.

La probable formación de Boca para el miércoles en Curitiba sería con Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Nahitan Nández y Alexis MacAllister; Mauro Zárate y Ramón Abila.

De esta manera, el defensor Julio Buffarini y el delantero Carlos Tevez ocuparían un lugar en el banco de los suplentes. Tampoco serán tenidos en cuenta los centrales Lisandro López (lesión) y Carlos Izquierdoz (suspendido).

Los partidos ante Paranaense serían los últimos del uruguayo Nández quien tiene prácticamente acordada su incorporación a Cagliari de Italia por 22 millones de dólares en razón de rescisión de contrato.

El mediocampista Emanuel Reynoso se recupera de un traumatismo en el tobillo derecho, no fue parte del amistoso ante Atlético Tucumán y no trabajó a la par de sus compañeros aún.