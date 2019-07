Renzo Olivo se coronó en el Challenger de San Benedetto

El argentino Renzo Olivo se quedó ayer con el Challenger de tenis de San Benedetto, Italia, que se jugó sobre canchas de polvo de ladrillo y repartió premios por 46.600 euros, al vencer en la final al local Alessandro Giannessi por 5-7, 7-6 (7-4) y 6-4.

Olivo, nacido en Rosario y ubicado en el puesto 332 del ranking mundial de la ATP, necesitó 2 horas y 56 minutos para superar al italiano Giannessi, situado en el lugar 163 del escalafón ecuménico, en un partido muy cambiante.

El rosarino se había instalado en la final del torneo tras haber superado al noruego Viktor Durasovic (358), a los italianos Gianluigi Quinzi (286) y Francesco Forti (413), al checo Jan Satral (404) y también tenista local Federico Gaio (171).

Los argentinos conquistaron este año cuatro torneos Challenger, la segunda categoría más importante después de los certámenes de ATP.

Previo a la conquista de ayer de Olivo, Matías Descotte se coronó en Morelos (México), Federico Coria en Savanah (Estados Unidos) y Federico Delbonis en Perugia (Italia).

No ingresó “Trunge”

El tenista argentino Marco Trungelliti perdió ayer en el segundo turno de la clasificación y no estará en el cuadro principal del ATP 250 de Gstaad, Suiza, certamen que se disputará sobre polvo de ladrillo y repartirá premios por 586.140 euros.

El jugador santiagueño, ubicado en la posición 161 del ranking mundial ATP, no pudo con el italiano Gian Marco Moroni (268), quien lo batió por 6-3 y 6-2, por la segunda ronda de la qualy.

De esta manera, Trungelliti, el cuarto favorito en la clasificación, no pudo cumplir con el objetivo trazado, luego de haber superado el primer cruce, al doblegar al suizo Raphael Baltensperger, por 4-6, 6-3 y 7-5.