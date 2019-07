Se viralizó incidente en acto comunal

En las redes sociales se viralizó ayer un video en el que una mujer fustiga y le lanza cosas al intendente Eduardo Tassano. El caso ocurrió el domingo en el acto de inauguración del paseo con murales que se elaboró durante el 1° Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público.

En el video se observa a una joven mujer que increpa a Tassano mientras este daba su discurso.

Al no recibir respuestas del Intendente, la mujer decidió arrojarle cosas que no dieron en el funcionario.

Desde la Municipalidad aclararon: “Fue una persona alcoholizada o drogada, fuera de sí. No fue un ataque al Intendente ni a ningún otro funcionario. No fue un tema político, ni nacional ni provincial ni municipal. Corrientes es una ciudad pacífica por suerte, se trata de un tema aislado. Más allá de la interpretación o las suspicacias, esta es la realidad. No hay mucho más por comentar”.

La Comuna dio por terminada la cuestión que se multiplicó por las redes y hasta llegó a medios nacionales.