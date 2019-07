Villa podría estar entre los once para enfrentar a Paranaense

Sebastián Villa. El colombiano estaría entre los once para enfrentar al elenco brasileño mañana.

Gustavo Alfaro, técnico de Boca Juniors, confirmará en la práctica de hoy el once que el próximo miércoles enfrentará en Brasil a Paranaense, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que el atacante Sebastián Villa entrenó de manera normal tras el golpe que recibió ayer en un pie.

Para conformar el equipo titular, el DT tendría aún algunas dudas, si se tiene en cuenta que en la práctica del domingo alineó a Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nahitan Nández, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Mauro Zárate y Ramón Abila.

La primera de esas dudas fue la de Villa, quien el domingo acusó un golpe fuerte en su empeine derecho. Pero ayer el extremo colombiano se entrenó con el resto de sus compañeros, por lo que la confirmación de su inclusión o no entre los titulares se conocerá hoy.

Para ampliar el abanico del posible equipo para jugar en Curitiba mañana, hay que sumar la muy buena tarea que en los entrenamientos desarrolla Frank Fabra, que hacen dudar a Alfaro.

Sin embargo, Emmanuel Mas ganaría la partida si el DT se inclina por tener más marca sobre el lateral izquierdo.

Para los dos partidos con Paranaense ya está descartado Darío Benedetto, quien seguirá su carrera en el Olympique de Marsella, que pagará 16 millones de euros por su pase.

Además, el delantero, según los estudios que le realizaron el sábado pasado, tendría un desgarro en su gemelo derecho tras el amistoso del jueves último ante Atlético de Tucumán.

Sin parte médico oficial del club “xeneize”, allegados al delantero dijeron que si en las próximas horas se firman todos los papeles, el “Pipa” podría viajar esta misma semana a Miami para incorporarse a la pretemporada del club francés.

En otro orden, Boca hizo cuatro cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores para octavos de final: ingresaron Alexis Mac Allister por Julian Chicco, Jan Hurtado por Aaron Molinas, Santiago Ramos Mingo por Gastón Avila y Eduardo Salvio por Brandon Cortés.

Después de la práctica de hoy, en el predio del club en Ezeiza, el plantel viajará a las 14 rumbo a Curitiba en vuelo charter, para regresar de inmediato tras el encuentro en Brasil.

En tanto, para el jueves a las 6.45 se espera la llegada de Daniele De Rossi al aeropuerto de Ezeiza.

El ex volante de la Roma se entrena por estos días en la zona de Umbria, y para que sea inscripto tendría que esperar por el sexto cupo de extranjeros, que quedaría liberado tras la venta de Nández o cuando salga la nacionalidad argentina para Fabra, en agosto próximo.

Boca jugará mañana ante Atlético Paranaense desde las 21.30 en Brasil, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.