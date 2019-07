Bilardo respira por sus propios medios, pero sigue en terapia

El ex entrenador campeón del mundo Carlos Salvador Bilardo comenzó ayer a respirar por sus propios medios, pero continúa internado en terapia intensiva en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (Iadt) de la Ciudad de Buenos Aires.

“Dentro de la gravedad se está recuperando de a poco. Hoy le quitaron el respirador y es un avance”, confirmó el ex arquero Nery Pumpido a Fox Sports en su visita a Bilardo, quien lo dirigió en los mundiales de México 1986 e Italia 1990.

“Carlos demuestra sus ganas de salir adelante, para nosotros es una persona muy importante”, agregó el ex arquero de Unión de Santa Fe y River Plate quien asistió acompañado de Jorge Burruchaga y Ricardo Giusti. El Iadt no emitió parte médico aún, mientras el paciente se recupera de un cuadro de deterioro del sensorio en el contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams).

El ex DT de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors fue internado por primera vez el 31 de mayo de 2017 en la Clínica Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, y desde entonces fue sometido a una serie de operaciones que le demandaron largos períodos de rehabilitación.

La última aparición en público de Bilardo fue en abril último cuando participó de un encuentro con varios ex futbolistas del plantel que logró el Mundial de México 1986, entre los que se encontraban los nombrados Pumpido, Burruchaga y Giusti.