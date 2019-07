Superliga: habría tres descensos

El conflicto por el nuevo reglamento y el sistema de descensos de la Superliga Argentina de Fútbol se definirá el miércoles, cuando se reúna su Comité Ejecutivo tras el fallido encuentro del miércoles pasado por falta de quórum entre los 24 clubes que integran la división mayor del fútbol local.

Todo indica que, contrarreloj, deberá quedar definido el espinoso tema de los descensos, a horas del inicio de la temporada 2019/2020 de la Superliga, ya que el viernes próximo el torneo comenzará con el partido a jugarse en Avellaneda entre Racing Club, último campeón, y Unión de Santa Fe.

En las últimas horas, surgió una propuesta alternativa, que contemplaría tres descensos durante tres años.

Al respecto, Newell's, uno de los integrantes del “grupo de los 11” adelantó ayer que apoyará “la propuesta de (el presidente de Boca, Daniel) Angelici, que reduce un 25 por ciento el riesgo de descenso este torneo, pero lo sube un 30 en los próximos tres”, señaló a Télam el secretario del club rosarino, Juan José Concina.

El miércoles pasado, el Comité Ejecutivo de la Superliga no pudo reunirse por falta de quórum, al ausentarse los representantes de los once clubes que piden un sistema mixto para determinar los descensos de los equipos que bajarán al Nacional B al final de la campaña.

Ese grupo está integrado además por Lanús, Banfield, Colón; los dos clubes de La Plata, Estudiantes y Gimnasia; Rosario Central; Argentinos Juniors y Patronato de Paraná; y los ascendidos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Para que el Ejecutivo se viera impedido de funcionar la semana pasada, Aldosivi de Mar del Plata se ausentó con aviso y todavía no expresó su postura.