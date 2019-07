Autovía: con una semana de plazo, modificarán la calzada entre El Aguila y el aeropuerto

La empresa a cargo de la construcción de la autovía alista una nueva etapa de las obras que se desarrollan desde la rotonda de la Virgen de Itatí hasta la zona de acceso a la localidad de Santa Ana. Aunque por cuestiones meteorológicas se postergó la intervención, planean hacerlo en los próximos días, con un plazo de una semana por cada tramo.

Desde la empresa JCR comentaron ayer a El Litoral que avanzarán con una modificación en la pendiente que tiene la calzada actual de la Ruta 12. En esta primera etapa, el tramo comprendido será desde la zona del aeropuerto Piragine Niveyro hasta El Aguila; es decir, el cruce con la avenida Libertad.

Allí, como las tareas se desarrollarán en la cinta asfáltica por donde pasan los vehículos, será necesario realizar cortes y desvíos. Aunque los trabajos en ese sector demorarán una semana a partir del inicio, desde la empresa adelantaron que no será necesario interrumpir el tránsito todos los días, sino sólo en momentos específicos.

Allí, personal policial con la colaboración de personal de Tránsito municipal desviarán el transporte de carga y permitirán el paso alternado de los vehículos que se dirijan al aeropuerto cuando sea necesario, para que los obreros puedan desempeñarse sin complicaciones ni riesgos.

Una vez terminadas las modificaciones en esa parte, la empresa realizará tareas similares desde el cruce con la Ruta 43 (ingreso a Santa Ana), hasta 300 metros después, yendo hacia San Cosme. En esa ocasión, el tránsito podría volver a ser interrumpido o a estar restringido por una semana, siempre y cuando no haya complicaciones causadas por las condiciones meteorológicas.

En tanto, los trabajos tendrán una tercera etapa que se llevará adelante desde la avenida Libertad hasta el cruce con Centenario. De esta manera, completarán esta parte de las tareas en el tramo total desde la rotonda hasta el acceso a Santa Ana, siguiendo luego en otras zonas ruteras, ya que la autovía llegará hasta Riachuelo.

Hasta el momento, Vialidad Nacional avanzó con el acondicionamiento y movimiento de suelo en varios sectores de la Ruta 12, con algunos desvíos por la banquina. Además, desde la empresa constructora que ejecuta los trabajos comentaron ayer que inició la pavimentación de la colectora.

Justamente, el hormigonado formará parte de los trabajos hasta mayo del año que viene, cuando la obra debería terminar, de acuerdo a los plazos estipulados al comienzo.

Desde Vialidad comentaron al respecto que la pavimentación es la etapa más costosa económicamente, y que hasta ahora se hicieron tareas que implican mucho tiempo pero representan un porcentaje menor en el presupuesto total, que es de unos $1.300 millones para los 13 kilómetros.

“Por el momento la empresa no pidió prórroga, por lo que estamos conformes con los plazos y las obras están realizándose en tiempo y forma”, dijo a este matutino hace algunos días la gerenta regional de Vialidad, Ingrid Jetter.

Cerca del acceso al barrio Pirayuí y en otros tramos también se realizaron algunas intervenciones previas a la pavimentación, que una vez inaugurada dispondrá de dos carriles de ida y dos de vuelta, con las calzadas separadas para evitar siniestros.

Asimismo, sin cambios en relación al proyecto aprobado, se construirán cruces peatonales en ciertos sectores para que las personas puedan trasponer la ruta en las zonas habitadas.