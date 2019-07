Los búfalos volvieron para revolucionar La Rural

Al igual que el año pasado y con expectativas renovadas, las cabañas Pedro Antonio Silva y Little Punjab, de la familia Maier Silva, participan nuevamente de la Exposición Nacional de Palermo, con sus búfalos de las razas Murrah y Mediterránea, Este año, con el agregado de ser la segunda cabaña en pisar la arena de Palermo, ya que “Milagros”, una búfala preñada de estas cabañas, fue el segundo animal en ingresar al predio.

Con cuatro ejemplares llegados a la ciudad de Buenos Aires desde el establecimiento ubicado en Paso Florentín (dos de cada raza), en el departamento General Paz, el búfalo vuelve a la máxima exposición ganadera del Mercosur de la mano de estas dos cabañas.

“Vinimos el año pasado y hemos vuelto para quedarnos; queremos que la gente conozca al búfalo. Son animales doble propósito, carne y leche. No compite con el ganado bovino, porque ocupa aquellos campos que no sirven para la ganadería, que son muy duros o muy inundables. Son animales muy mansos y hay que tratarlos con el mayor afecto posible, son sumamente inteligentes y te conocen por el olor y por la voz. Son gregarios y se mueven en grupos”, explicó María Nilda Silva Loreto, titular de la cabaña, que llegó a Palermo con dos búfalos de la raza Murrah y dos de la Mediterránea.

En el caso de los búfalos, la participación de estos ejemplares será en el Pabellón Ocre del predio ferial, e ingresarán a la Pista Central de Palermo el próximo lunes 29 de julio para las juras de clasificación. Además, participarán en el desfile de campeones, el sábado 3 de agosto, durante el acto inaugural de la muestra.