Carnicerías registran un aumento del 30% durante la primera parte del año

En las ventas totales a precios corrientes, de acuerdo a un informe del Indec, durante mayo de 2019 los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior son: “Carnes”, 67,1%; “Lácteos”, 61,9%; “Almacén”, 56,8% y “Artículos de limpieza y perfumería”, 56,3%. En este marco, El Litoral consultó en carnicerías sobre el porcentaje de aumento en lo que va del año, y anticiparon que está previsto otro incremento.

En el primer semestre de este año indicaron que la suba en los diferentes cortes de carne estuvo entre el 20% y 35%. Además, indicaron que por el clima no descartan otra suba para los próximos días y adelantaron que llegaría a un 50% a fin de año.

“En el caso de las carnicerías del Mercado Municipal, tenemos hasta el momento un 28% de aumento en lo que va del año. El último fue ayer (por el martes) donde por kilo subió un $10 el costo. Por diferentes factores, entre ellos el clima, esperamos un nuevo aumento. En invierno siempre hay subas, si bien hasta el momento hubo pocas heladas, el frío regresó y afecta al campo”, dijo Hugo Lucena a El Litoral.

A la vez, explicó que “en comparación con otras provincias no hubo un alto porcentaje de aumento, pero sí pienso que llegaremos a tener entre un 40% y un 50% a fin de año”. “La mayor exportación también perjudica la venta interna”, agregó.

“Hay lugares que aumentaron un poco más que otros y depende del tipo de carne, difiere entre la vaca buena y el novillo, también depende del tipo de cortes que compran”, señaló, y respecto a los precios, precisó que “tenemos molida a $120, aguja a $130, pulpas a $230 y osobuco a $160”.

En cuanto a la demanda, Lucena comentó a El Litoral que “mermó mucho, sobre todo en las últimas semanas”. “El clima y las vacaciones hicieron que baje el número de clientes”, añadió.

Desde Carnes Argentinas, negocio ubicado en calle Belgrano al 2215, Enrique Lorenzo coincidió en que “subió un 30% en lo que va del año” y que “es probable que aumentó el costo por el frío que afecta al campo”.

“Hace unos diez días no tenemos aumento, la última suba no fue superior al 5%. El frío afecta el precio porque hace complicado sacar la carne zonal, los caminos se ponen feos y cuesta ingresar”, expresó Lorenzo a este diario.

En cuanto a la demanda, comentó que “estuvo bastante bien entre marzo y mayo, pero luego fue bajando”. “Tenemos buenos precios, ofrecemos el kilo de milanesas a $175 el de carne y el de pollo a $165, chorizo de puro cerdo a $145”, detalló.

En la carnicería La Reina, uno de los vendedores indicó que “hace dos meses no hay aumentos” y que “hay cortes básicos en oferta a $130”.

“Se habla de otro aumento, siempre que arranca el frío aumenta la carne porque este clima mata el pasto. Además, la lluvia dificulta el ingreso y egreso de los camiones a los campos para buscar animales”, contó Alan López de la carnicería Don López, de calle Belgrano al 200, quien a la vez sostuvo que “en lo que va del año hubo una suba de un 35%”.

Datos

Cabe destacar que según una encuesta en supermercados y mayoristas a cargo del Indec, durante mayo del 2019 los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior son: “Carnes”, 67,1%; “Lácteos”, 61,9%; “Almacén”, 56,8% y “Artículos de limpieza y perfumería”, 56,3%. Las jurisdicciones del país donde se registraron las subas más importantes de las ventas totales a precios corrientes, fueron: “Resto de Buenos Aires”, 53,7%; Neuquén, 51,9%; Misiones, 51,6%; Catamarca, 46,5%; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 46,3% y “24 partidos del Gran Buenos Aires”, 46,1%.