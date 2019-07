Boca logró un valioso triunfo en su visita a Paranaense en Curitiba

Boca Juniors se llevó anoche una gran victoria como visitante de Athlético Paranaense, en Brasil, por 1 a 0, de la mano de una jornada afortunada en la que el debutante Alexis Mac Allister marcó el golazo del triunfo cuando estaba a punto de ser reemplazado y en el cuarto minuto de descuento el “verdugo” de los xeneizes en la fase de grupos, el argentino Marco Ruben, falló un tiro penal.

Todos los encontronazos mediáticos sufridos en los últimos días con relatos cruzados respecto de las salidas de varios jugadores y las llegadas inconclusas de otros, convirtieron a este compromiso de octavos de final en una “obligación” difícil de afrontar.

La partida de Darío Benedetto, la permanencia “forzada” de Nahitan Nández solamente para estos octavos de final, más los latentes alejamientos de Cristian Pavón y Sebastián Villa sacudieron la vida interna xeneize.

Pero un resultado “aceptable” ayer y la llegada a primera hora de hoy del italiano Danielle De Rossi ofrecían de antemano un golpe de efecto “hacia arriba” para el marketing y para el ánimo del hincha boquense.

Boca salió a jugar el partido en el Arena da Baixada, buscando protegerse con una defensa improvisada por las ausencias de tres de los cuatro titulares por suspensión o lesiones todavía no curadas (faltaron Izquierdoz, Buffarini y López), un mediocampo combativo con Marcone, Nández y el pibe Capaldo, y una pizca de fútbol que podía aportar el debutante oficial Alexis Mac Allister.

Y con todo eso, que podía ser mucho o poco dependiendo de lo que propusiera Athlético Paranaense, le bastó y sobró a Gustavo Alfaro para llevarse el reconocimiento por un planteo que terminó siendo exitoso, en una noche en que la suerte también estuvo de su lado.

Es que el técnico xeneize había decidido el ingreso del cordobés Emanuel Reynoso por Mac Allister cuando quedaban apenas ocho minutos para finalizar el encuentro y el ex Argentinos Juniors clavó un golazo desde afuera del área, con un derechazo combado contra el ángulo superior izquierdo del arco de Santos, que terminó sellando la victoria boquense.

Fue gol y cambio. En la última pelota que tocó en el partido el hijo del “Colorado” Carlos Javier Mac Allister hizo un gol soñado para cualquier debutante pero seguramente no imaginado por Alfaro, que ya había decidido relevarlo.

Pero la Diosa Fortuna siguió ayudando a Boca y a Alfaro hasta en el descuento, cuando ya habían pasado cuatro minutos del tiempo regular y a través del VAR el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk se apoyó en unas imágenes poco claras para sancionar un penal a favor del local.

La acción en cuestión fue identificada e interpretada como falta del arquero Esteban Andrada sobre Rony (por ello el guardavallas argentino fue amonestado), pero el disparo del ex Rosario Central, Marco Ruben, que venía de convertirle cuatro tantos a Boca en la fase de grupos, tres en este mismo estadio, hizo rebotar su remate contra el palo izquierdo.

Era la noche de Boca indudablemente, porque con esta victoria se transformó en el único equipo argentino en sumar de a tres puntos en los partidos de ida de estos octavos de final, y con el valor agregado de conseguirlos como visitante.

Por todo esto es que después de tanto “sufrir” sin jugar, para Boca pareció comenzar a soplar un viento de cola que con buena dosis de suerte le permite alimentar la ilusión de avanzar a cuartos de final.

Ahora deberá refrendarlo el próximo miércoles en la Bombonera.