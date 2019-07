San Lorenzo debió conformarse con la igualdad frente a Cerro

San Lorenzo igualó anoche sin goles frente a Cerro Porteño de Paraguay, como local, en el partido de ida de una de las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se jugó en el estadio “Pedro Bidegain”, en el barrio porteño de Bajo Flores, y fue arbitrado por Roberto Tobar, quien expulsó por doble amonestación en el visitante a Alberto Espínola.

El equipo que dirige nuevamente Juan Pizzi se mostró más ofensivo y un poco más preciso respecto al conducido por Jorge Almirón. El “Ciclón” hizo el esfuerzo y generó situaciones. San Lorenzo salió rápido por los costados, con Víctor Salazar por derecha y Bruno Pittón por izquierda; progresó con la buena distribución de pelota en el medio por parte de Lucas Menossi y Gerónimo Poblete; además de buscar mediante envíos de media distancia a Adam Bareiro.

Cerro Porteño esperó los ataques del local e intentó aprovechar alguna contra, mientras que en el medio Juan Aguilar fue el encargado de la distribución de la pelota.

El conjunto paraguayo tuvo la primera de riesgo, con una habilitación de Colman a Larrivey, que definió de taco hacia la base del poste izquierdo y la acción fue salvada por Sebastián Torrico.

San Lorenzo llegó con una buen opción al promediar la primera etapa, con un remate de Hernán Fértoli que exigió a Juan Pablo Carrizo; y con otro de Menossi que rechazó el arquero argentino al tiro de esquina.

Sobre el cierre se aproximó de nuevo el once visitante, con un disparo de Mathías Villasanti que sacó Torrico junto a su palo izquierdo.

En el complemento se fue expulsado Espínola en Cerro Porteño, pero San Lorenzo no pudo aprovechar el hombre de más. sin embargo, Federico Carrizo -el ex Central y Boca- manejó los hilos del conjunto paraguayo y el elenco local careció de precisión.

Al promediar la etapa, San Lorenzo pudo comenzar a manejar el balón pero no consiguió vulnerar la cerrada defensa de Cerro Porteño.

El desquite se jugará en Asunción, Paraguay, el miércoles próximo, a las 19.15 en el estadio General Pablo Rojas.