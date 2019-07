Independiente recibe a la Universidad Católica

n Independiente, con el debut oficial del entrenador Sebastián Becaccece, recibirá hoy a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol. El encuentro se desarrollará en el estadio Libertadores de América, en la ciudad bonaerense de Avellaneda, desde las 21.30, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El desquite se realizará el próximo jueves 1 de agosto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El vencedor de esta llave tendrá como rival en cuartos de final a Independiente del Valle, de Ecuador.

El ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli llega tras realizar una notable campaña en Defensa y Justicia, logrando el subcampeonato en la Superliga con un 71 por ciento de eficacia, haciéndole sombra a Racing, que finalmente obtuvo el título.

Claro está, Becaccece, de 38 años, tendrá un enorme desafío en Independiente, un “grande” con una gloriosa historia, pero que a nivel local suma 17 años sin ganar un título desde aquel torneo Apertura 2002 con la dirección técnica de Américo Gallego.

El debut al DT le surge en una competencia internacional, algo que al hincha de Independiente lo seduce en gran forma a raíz de ser considerado el equipo el “Rey de copas”, por sus siete Libertadores y demás trofeos, sumadas dos Copas Sudamericanas en 2010 y 2017.

Beccacece está en Independiente y todos esperan que el Rojo se transforme en el nuevo Defensa y Justicia, pero es obvio que la presión será diferente.

En Florencio Varela hubo paciencia y si el equipo no alcanzaba óptimos resultados la repercusión era mínima, en Avellaneda la tolerancia no abunda.

Entre los refuerzos de Independiente hay tres valores que llegan de Defensa, como Alexander Barboza (comprado a River), Gastón Togni y Domingo Blanco (regresaron al club), además del colombiano Andrés Roa (Huracán), Sebastián Palacios (Talleres) y Cristian Chávez (Aldosivi).

Pero hoy no debutarán la mayoría y además Pablo Pérez está suspendido.

Independiente llegó a esta instancia luego de eliminar a Binacional de Perú y Río Negro Aguilas de Colombia, con llaves muy accesibles ante rivales de menor nivel. En esas instancias, el entrenador del equipo argentino fue Ariel Holan.

Universidad Católica de Quito está segundo en el torneo ecuatoriano a tres unidades del puntero Macará.

El equipo dirigido por el colombiano Santiago Escobar que eliminó a Colo Colo de Chile y Melgar de Perú, tiene como arquero Hernán Galíndez (ex Rosario Central y Quilmes), Bruno Vides (ex Lanús y Sarmiento) y Matías Rodríguez (ex Chacarita) .

Independiente tendrá que vencer por buena diferencia en su estadio a sabiendas de que jugará el desquite en la altura de Quito, en donde en la pasada fase le ganó 6-0 a Melgar.