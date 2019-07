Pinola no llegaría a la revancha en Brasil

Javier Pinola, defensor de River Plate, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna derecha y no llegaría a la revancha con Cruzeiro, el martes próximo en Belo Horizonte, en el cierre del cruce de octavos de final de la Copa Libertadores, informaron ayer desde el club porteño.

Pinola, quien salió lesionado el martes a la media hora del primer tiempo y fue reemplazado por el paraguayo Robert Rojas, se realizó estudios ayer al mediodía que determinaron una inflamación muscular por la que deberá realizar tareas diferenciadas al menos por los próximos 10 días.

Por otro lado, el capitán Leonardo Ponzio, quien había sufrido una inflamación en la inserción del aductor derecho la semana pasada, recibirá el alta médica hoy y estará disponible para el partido revancha de la Copa el martes que viene.

Por otro lado, ya estarán en condiciones del volver al primer equipo los jugadores que estaban suspendidos, Rafael Borré y Milton Casco, quienes podrían sumar minutos el sábado ante Argentinos Juniors en el arranque de la Superliga, para llegar con ritmo a la revancha con Cruzeiro.

Si bien resta una semana de trabajo, es probable que Casco ingrese por Fabricio Angileri, que Robert Rojas continúe en lugar de Pinola, que Ponzio se sume al medio campo y que Borré sea parte de la dupla ofensiva junto con Lucas Pratto.

El “Oso” Pratto ingresó en el segundo tiempo en el empate sin goles ante Cruzeiro y no mostró secuelas de la lesión en el sacro que lo afectaba.

El equipo que conduce Marcelo Gallardo viajará a Brasil el próximo domingo por la tarde, para jugar el martes a las 19.10 ante Cruzeiro en el estadio Mineirao, después de enfrentar con un equipo alternativo al local Argentinos Juniors el sábado a las 20, por la primera fecha de la Superliga.

De cara al partido frente al “Bicho” en la Paternal, Gallardo condujo ayer por la tarde una práctica con los jugadores que no fueron de la partida frente a Cruzeiro.

Hoy, cuando se conozca la lista de concentrados, se sabrá cuántos suplentes y juveniles formarán parte de la formación titular del sábado.

En otro orden de cosas, avanzaron la negociaciones con la empresa china de licores Kweichow Moutai para que sea el sponsor de la camiseta, ante la negativa de la línea aérea Turkish de pagar los 4 millones de dólares por temporada que exige River para su publicidad central.

La marca china Mountaine -de licores a base de sorgo que se produce en la provincia de Ghizou, al suroeste del país asiático- es uno de los productos más cotizados de China. Tanto desde el gobierno chino como desde la empresa intentan con posible este acuerdo exportar la marca a Sudamérica.

Las negociaciones comenzaron hace algunos meses y el monto del posible del acuerdo ronda los 3,5 millones de dólares por temporada.

También incluiría un plus por objetivos futbolísticos y otras variables que podrían superar los 4 millones de dólares para que finalmente River tenga publicidad en su camiseta, tras la salida del Bbva francés el año pasado.