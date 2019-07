Las precipitaciones y las bajas temperaturas continuarán hoy

Luego de las lluvias casi constantes durante toda la jornada de ayer, para hoy se espera que el tiempo continúe siendo inestable sobre la ciudad y persistan las tormentas acompañadas de frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy se espera una alerta meteorológica por abundantes precipitaciones sobre la ciudad con temperaturas mínimas de hasta 9º y máximas de 11º, por lo que no habrá amplitud térmica.

Asimismo, se espera que mañana no haya precipitaciones y para el fin de semana no solo mejoren las condiciones del clima, sino también vuelva a salir el sol sobre la Capital. También se espera que haya incrementos de la temperatura para los próximos días y los valores lleguen hasta los 23º al menos.

Las condiciones inestables del tiempo continuarán sobre la ciudad durante esta jornada según el informe de pronóstico extendido del SMN: se espera que hoy sobre la ciudad haya probables lluvias y chaparrones. Asimismo, el ente informó que al cierre de esta edición se encontraba vigente una alerta meteorológica por abundantes precipitaciones que se extendía sobre Chaco, Corrientes, Formosa, Sur de Misiones y Este de Salta. Las lluvias podrían llegar a acumular hasta 60 milímetros estimativamente, pero las condiciones mejorarán para mañana y durante el fin de semana según la entidad.

Por otra parte, el SMN pronosticó que hoy continuará el frío sobre la ciudad de Corrientes: se esperan temperaturas mínimas de 9º y máximas de hasta 11º, por lo que no habrá amplitud térmica. Además se espera que durante los próximos días los valores continúen en ascenso y puedan oscilar entre los 12º y 25º, sobre todo en las primeras jornadas de la próxima semana.

Ayer las precipitaciones se hicieron sentir sobre la ciudad durante casi toda la jornada, aunque si bien fueron persistentes, solo cayeron unos 21.8 milímetros de agua según los datos de la Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa). El martes los registros oficiales marcaron un total de 17,2 milímetros y en lo que va del año ya se precipitaron sobre la Capital un total de 1.474,7 milímetros.

A su vez, ayer la temperatura mínima llegó a los 10.8º y la máxima a los 12.7º.