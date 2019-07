Aragón: “Le pedimos a los ciudadanos que aguanten un poco más, que desde octubre cambia la

El precandidato a diputado nacional por la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos, José “Pitín” Ruíz Aragón, pidió el voto de los indecisos y además aseguró que “desde octubre cambia la historia”.

Sobre su reunión con Alberto y Cristina, quienes también recibieron a intendentes peronistas y a todos los integrantes de la lista Celeste y Blanca, dijo: “Cristina nos mencionó su preocupación porque Corrientes y Santiago del Estero son las provincias donde más bajó el consumo. Nos pidió prestar especial atención a eso. Hablamos también del 50 por ciento de pobres. Alberto nos pidió que habláramos con todos, ya que necesitamos de todos para reconstruir el país. Muy pronto vendrá a Corrientes”.

Sobre la campaña antikirchnerista, Aragón consideró: “Es un relato eso de que en el pasado Corrientes fue discriminada por el Gobierno nacional. En el pasado Corrientes vivió mucho mejor, tal vez los dirigentes la pasaron un poco incómodos. Pero Néstor y Cristina siempre tuvieron buena relación con gobiernos de signos distintos”.

“El pasado fue cuando la mayor obra vial de los últimos 40 años se hizo en la Ruta Nacional 14. Fueron los kilómetros de asfalto para muchos municipios, los Centros Integradores Comunitarios, cientos de jubilados que se pudieron jubilar con aportes que no se los reconocían, muchos del sector rural. Parece que el pasado fue mucho mejor a este presente”.

“Pero eso es el pasado, nosotros venimos a hablar del futuro, de lo que se viene, que contempla lo que hicimos bien y modificar lo que hicimos mal. Eso representa Alberto presidente y Cristina vice, por eso convocamos a todos a aquellos que no están decididos, que no votarían a Macri, pero vacilan en su definición”, agregó.

“Le queremos decir que confíe que a partir del 10 de diciembre construimos un gobierno para todos, a todo pequeño empresario que aguante, que no cierre que este 11 de agosto empezamos a cambiar la historia, a ese papá que está pidiendo a su hijo que deje los estudios porque no le alcanza, que aguante porque empezamos a cambiar la historia en octubre y van a poder cumplir sus sueños”, peroró.

“Este será un gobierno que defenderá los intereses de los argentinos y no de los sectores extranjeros y del FMI”, aseguró.

Sobre una posible reforma laboral, dijo: “Nosotros creemos que la reforma que plantea el FMI es inviable, no vamos a negociar la quita de derechos de los trabajadores. Seguro que necesitamos legislación que ayude a los medianos y pequeños empresarios, pero no en detrimento de derechos de los trabajadores”.

Respecto al sector rural, Aragón explicó: “El Gobierno de Cristina tuvo un enfrentamiento con los productores de soja. Nosotros entendemos que las políticas de Cristina beneficiaron a pequeños y medianos productores rurales, y más de Corrientes. Pero necesitamos una política de acompañamiento para el sector”, concluyó.