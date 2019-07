Señalan que el salario mínimo debería cubrir gran parte de la canasta básica

n El Consejo del Salario se reuniría después de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). El objetivo es fijar un nuevo salario mínimo, vital y móvil, pero con la inflación galopante en el escenario, algunos sectores marcaron que debería al menos cubrir gran parte de la canasta básica, que en el NEA hoy ronda los 31 mil pesos.

“El salario mínimo debería tratar de cubrir el nivel de pobreza”, dijo a El Litoral el director de Ciencias Económicas de la Uncaus, Miguel Angel Aquino. De acuerdo con lo señalado por el profesional, según datos oficiales, una familia integrada por dos adultos y dos niños necesita 31 mil pesos por mes para no ser pobre, por lo cual el mínimo “debería estar al menos entre un 70 u 80 por ciento sobre el umbral de pobreza”.

Pero para ello “deberían aumentar un 100 por ciento el salario mínimo y no lo van a hacer”, señaló el magister. Esto se debe, entre otros puntos, según expresó, a que el salario mínimo impacta en otros indicadores, como los adicionales de los empleados y en otras paritarias.

Explicó que, habitualmente, el Consejo define el número final desde una visión política considerando diferentes factores, cuando lo ideal sería que el umbral de la pobreza sea el parámetro a tener en cuenta, expuso.

Enfatizó que “la situación es grave” para los asalariados que perciben la mínima, “que son la mayoría en la región”. Actualmente el salario mínimo, vital y móvil se ubica en 12.500 pesos, y su última actualización fue en marzo. Sin embargo, la canasta básica es de 31.148 pesos, según el Indec, y el nivel de indigencia, de 12.409 pesos.

“La medición de la indigencia, que es el mínimo valor que se debe poseer para poder alimentarse, en el caso de un matrimonio con dos hijos requiere 12.409 pesos, un matrimonio con tres hijos, 13.052 pesos, el mismo matrimonio pero con cinco hijos debe tener un ingreso de 19.959 pesos y, finalmente, si a este matrimonio con cinco hijos se agregan dos abuelos, el mínimo para superar el umbral de la indigencia debe ser de 25.984 pesos”, describe un informe del Grupo de Análisis Económico Social NEA, el cual integra Aquino.

“En el caso de la canasta básica total que mide cuánto se necesita para superar la indigencia y contar con recursos para vestirse, educarse y curarse, toma otros valores que superan ampliamente los ingresos de los trabajadores. En este caso, la familia tipo requiere 31.148 pesos para no ser pobre, y en un matrimonio con 3 niños sus ingresos deben superar los 32.761 pesos, y si fuera un matrimonio con cinco hijos, sus necesidades de ingresos superan los 50.099 pesos, y en el caso de que este último grupo familiar de cinco hijos tuviera a su cargo a los abuelos, sus requerimientos ya llegan a los 65.220 pesos”, señala el informe.

Aquino, a su vez, añadió que tanto la canasta básica como la alimentaria aumentaron un 58 por ciento interanual, cuando “ninguna paritaria alcanzó este número”. Además, cuestionó la manera de medir la canasta alimentaria al considerar que “toma valores mínimos” que no coincidirían con la práctica real. “El Indec hoy nos dice que una familia tipo puede comer con 103 pesos por día”, comentó.

“Siempre entre agosto y septiembre se discute el salario mínimo, que no es determinante para otras paritarias del sector privado pero marca un piso para quienes no tienen comisión paritaria. Nadie debería fijar un salario por debajo del salario mínimo, vital y móvil acordado por el Consejo del Salario”, expresó a El Litoral el secretario adjunto de Telefónicos, Rodolfo “Tito” Cerdán.

El Consejo está integrado por representantes de cámaras empresariales, sindicales -entre ellos la CGT y la CTA- y del Gobierno nacional. “Allí no se discuten políticas partidarias, sino de indicadores. Cuánto se perdió de poder adquisitivo, cuánto fue el índice de inflación, la inflación real. Cuánto se prevé que será en el futuro”, explicó.

Indicó que el Gobierno, además, puede prever otros aspectos como la empleabilidad, que es el monto mínimo que deberá fijar un empleador para contratar, y las inversiones. Es decir, no fijar un mínimo tan alto como para no generar inversiones. No obstante, la contraparte sindical apunta a mejorar el poder adquisitivo. También se evalúa si es en contexto de generación de empleo o en un escenario de contracción. “Si ambos padres están trabajando o no, esto influye en la discusión”, ejemplificó.

Por ello, aclaró que son múltiples los factores que intervienen a la hora de definir el salario mínimo. “Si el Estado está subsidiando transporte, tarifa, para ver si rinde más el salario”, señaló. “Acá entra el componente ideológico. Estamos hablando de política y de economía”, afirmó, es decir, la visión global del Gobierno dependerá de su línea ideológica.

Si no hay acuerdo, el salario mínimo se fija por decreto. Sin embargo, el sindicalista confía en que se arribará a algún consenso, ya que establecer un parámetro para quienes no tienen convenio se ha convertido en “una política de Estado”.

“Lo bueno es que se conversa más allá de los tiempos electorales”, sostuvo. No obstante, el salario mínimo impacta en sectores como los estatales.

Algunos sindicatos como Suteco, que nuclea a docentes, por ejemplo, eleva sus reclamos sobre la base de la canasta básica. El gremio demanda “una suma fija que, sumado a los dos plus y el sueldo, permita que el haber de bolsillo llegue a los 31.000 pesos iniciales para igualar con la línea de pobreza”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.

Desde ATE Indec en tanto, señalaron que ningún trabajador debería ganar por debajo de una canasta de consumo mínimo, que hoy, para una familia tipo en el NEA, se ubica en 40 mil pesos, según el cálculo hecho por el equipo.