Pichetto: “No estoy en el peronismo porque al peronismo no le interesó que estuviera”

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró que pasó a las filas del oficialismo porque al peronismo "no le interesó que estuviera" ni lo "contuvo". "Creo más en una democracia de concertación, de acuerdos, de consensos y no en su mirada de colisión", señaló.

En los últimos tres años y medio, uno de los roles de Pichetto fue el de oficiar como vocero de los gobernadores. Además, se mostró permeable al diálogo con el Gobierno y a buscar acuerdos legislativos.

"Creo que el peronismo hoy está más en una izquierda populista al estilo americano. No es mi visión del mundo, no es lo que yo interpreto acerca de donde tiene que estar el peronismo", se justificó.

El senador apuntó también contra las políticas económicas del kirchnerismo, haciendo hincapié en los planes sociales:"Hay que terminar con el distribucionismo alegre, más planes y plancitos para todos", aseguró. Es que, a menos de un año de asumir, el Jefe de Estado creó como mínimo tres iniciativas de ayuda social e incrementó la cantidad de beneficiarios y/o los montos de los programas preexistentes.

Según la UCA, cuando Macri asumió la pobreza estaba en el 29% y al día de hoy avanzó hasta el 35%. Consultado al respecto por el sitio web Cenital, Pichetto se excusó diciendo que eran "datos relativos" y resaltó la administración del Gobierno indicando que durante la gestión de Cristina Kirchner "la economía tenía rumbo de colisión pero no explotó".

"Hubo crecimiento del empleo público, crecimiento del gasto en seguridad social y un distribucionismo vacío porque la actividad económica de la Argentina no crecía con una inflación del 50% anual. Era una economía de distribución, que no producía ni generaba divisas, ni recursos y que además también perdía empleo. El empleo privado no se movilizó en los últimos cinco años", ejemplificó, aunque sin responder fehacientemente por qué aumentó el número de pobres durante el macrismo.

Para Pichetto, hay un escenario electoral de paridad y de fuerte polarización con miras a las PASO. "La primaria se va a dirimir entre las dos grandes construcciones políticas: el frente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos", dijo el precandidato, quien descartó la incidencia que puedan llegar a tener los precandidatos "del medio" como lo son Roberto Lavagna o José Luis Espert.

Y a pesar de que las encuestas muestran una notable paridad entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, da por descontado que la mejora en la situación económica resultará favorable para el oficialismo.

"En los últimos tiempos, el Gobierno ha mejorado su perspectiva económica en términos de la estabilidad del tipo de cambio y de los planes de incentivo al consumo. Y, por supuesto, está el desafío del crecimiento y la generación de empleo de calidad", destacó.

Durante la entrevista, también criticó con dureza al economista Axel Kicillof, precandidato a gobernador por el Frente de Todos, y cuestionó que opine sobre lineamientos nacionales porque "no le corresponde".

"Alberto Fernández tuvo que echar a su principal asesor económico, Guillermo Nielsen, por defender a Kicillof y por, supuestamente, una presión muy fuerte de La Cámpora", dijo en alusión a la tensión ocasionada por las declaraciones de Nielsen contra Kicillof. En esa oportunidad, el economista preferido de Alberto Fernández había tildado de "ignorante" al ex ministro de Economía "por no saber de leyes ni del funcionamiento legal de los mercados de capitales".

"Lo que ocurre es que a veces dicen cosas que no deben, porque si él es candidato a gobernador, debería ocuparse de ingresos brutos, patentes de la Provincia, de cómo va a ser la relación con los municipios y no estar hablando de los lineamientos de la economía nacional que no le corresponde. No le corresponde hablar de esos temas porque generan estas contradicciones", dijo Pichetto.



Al referirse al rol de la justicia en las causas de corrupción K que tiene a varios ex funcionarios presos, Pichetto se mostró en contra de la doctrina Irurzun. Y así lo explicó: "Avanza sobre planos que tienen que ver con la libertad personal, con las garantías en los procesos y con que para detener a una personas se puede hacer cuando tiene antecedentes peligrosos, cuando tiene riesgos de fuga o cuando eventualmente tiene un poder superior que puede incidir en la investigación. No la comparto porque me parece un exceso".

Aunque evitó hacer hacer valoraciones sobre la situación procesal de la ex presidenta Cristina Kirchner, remarcó que "hay algunas causas que no son delitos" y se refirió concretamente a las causas por el dólar futuro y al Memorándum con Irán.

"Lo que afecta hoy a ex funcionarios va a afectar mañana a funcionarios del gobierno actual o al propio Presidente. Lógicamente que el gobierno está empeñado en hacer las cosas bien, pero en este país donde todo se judicializa es un escenario inviable", concluyó.

