Cristina Fernández: "La gente no puede imaginar cuatro años más con estas políticas"

"No creo que se puedan aguantar cuatro años más de estas políticas y de este maltrato. La gente no puede tolerar más ajuste, aumentos de precios y tarifas", señaló la ex presidenta.

En un acto organizado en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, ubicado en el parque Agnesi de la ciudad mendocina de San Martín, la senadora nacional presentó su libro Sinceramente junto al escritor y periodista Marcelo Figueras, y aseguró "no entender cómo algunos salen a militar el ajuste y demuestran falta de solidaridad".

Por otra parte, se refirió a la polémica que generó al referirse a las segundas marcas como "pindonga" y "cuchuflito" cuando habló la semana pasada en Mar del Plata.

"Las segundas marcas son productos de más baja calidad que sacan las grandes firmas, no nos hagamos los tontos. Antes la gente podía acceder a ellos, ahora deben comer queso que no es queso y tomar leche que no es leche", afirmó.

Y, respecto de las palabras que utilizó en su discurso de la semana pasada que generaron repercusión por su tono coloquial, dijo que "debía hacer cómo Máximo (Kirchner, su hijo) y decir que eran cosas Cadornas", con lo cual agregó otro adjetivo para aludir a una aparente baja calidad de un producto.

En ese sentido, agregó a modo de interrogante: "¿El presidente y la gobernadora le dan a sus hijos leche que no es leche?".

Fernández calificó como "terrible" que "hayan convencido a los trabajadores" que "estaba mal lo que pagaban de tarifas y que era correcto que a los terratenientes les quitaran las retenciones".

"Les dejamos un país desendeudado y dejaron el país en crisis. A veces dudo de si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron", sostuvo.

La senadora también cuestionó el rol de los medios de comunicación social al considerar que durante su gobierno actuaron como "picasesos" y dijo que hoy "blindan al gobierno de Macri, pero todo tiene un límite y es la realidad".

Fuente: Télam