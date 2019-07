Talleres debutó con un triunfo ante Vélez en el Kempes

Talleres de Córdoba venció esta tarde a Vélez Sarfield por 1 a 0, en encuentro de la fecha inicial de la Superliga de Primera División de fútbol, desarrollado en el estadio Mario Alberto Kempes, y que marcó el debut oficial del entrenador uruguayo Alexander Medina.

El tanto de los "albiazules" fue anotado por el delantero Jonathan Menéndez, recientemente regresado a la institución.

El juego fue entretenido en la primera mitad, con buen manejo de balón por parte de los dos equipos, que proponían juegos similares, con pelota siempre por el piso y con muchos toques, aunque siempre muy lejos de los arcos, por lo que no se destacaron acciones de riesgo en esta etapa.

En esos 45 minutos iniciales la "T" encontró lo mejor de su juego en los pies de Franco Fragapane e Ignacio Méndez, que fueron los que intentaron romper la línea defensiva visitante, junto con el peligro que generó Menéndez toda la tarde, en tanto que Vélez tuvo en Agustín Bouzat a su hombre más claro, pero no encontró buenas sociedades y no tuvo incidencia cerca del arco de Guido Herrera.

En el complemento ambos técnicos buscaron alternativas en los bancos de suplentes, y los de Alexander Medina sacaron más provecho de esa situación, ya que los ingresos de Junior Arias y Nahuel Bustos le dieron otra dinámica al ataque.

Así fue que cuando promediaba esa segunda mitad Bustos encontró al siempre incisivo Menéndez, que corrió una vez más al vacío y tras un enganche a la altura del área grande, definió con un tiro cruzado que entró en el ángulo derecho, bien lejos de Lucas Hoyos que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla, a los 25 minutos.

No tuvo demasiados argumentos "El Fortín" para equilibrar el marcador, y Talleres confirmó el triunfo cerrándose bien en el fondo y saliendo de contra tuvo chances incluso de poder aumentar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición.

Por la próxima fecha, el sábado venidero los cordobeses visitarán a Rosario Central en Arroyito, en tanto que Vélez se presentará ante su público el mismo día en Liniers ante el campeón Racing Club.

- Síntesis -

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas e Ignacio Méndez; Franco Fragapane, Dayro Moreno y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Luis Abram, Miguel Brizuela, y Brian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Álvaro Barreal. DT: Heinze.

Gol en el segundo tiempo: 25m. Jonathan Menéndez (T).

Cambios: en el segundo tiempo: Junior Arias por Dayro Moreno (T) y Maximiliano Romero por Leandro Fernández (VS); 12m. Nahuel Busto por Tomás Pochettino (T); 13m. Pablo Galdames por Miguel Brizuela (VS); 22m. Federico Navarro por Ignacio Méndez (T) y 24m. Thiago Almada por Agustín Bouzat (VS)

Amonestados: Cubas (T). Domínguez (VS).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Mario Alberto Kempes.