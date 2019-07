Taragüy ganó el clásico y se quedó con el tercer puesto

Fernando Barreto

La tercera versión del clásico correntino en el Regional NEA 2019 de rugby se disputó ayer con un nuevo triunfo de Taragüy sobre Aranduroga por 25 a 22. De esta forma, el Cuervo se quedó con el tercer puesto de la temporada y sirvió para apaciguar la amargura por la semifinal perdida hace una semana.

El encuentro fue entretenido, de ida y vuelta y con cambios en el control del marcador que terminó por inclinarse con un penal anotado por Bruno Broll.

Taragüy llegó al ingoal contrario mostrando un ataque de varias fases y utilizando el desplegado para desequilibrar. En tanto que Aranduroga, como sucedió a lo largo de la temporada, tuvo inconvenientes para definir; sin embargo, en la fría tarde correntina, se las ingenió para llegar al try. La apertura del tanteador llegó cuando la pelota la tomó Joaquín De La Torre en la punta derecha y desbordó a sus defensores. Mientras que Broll sumó la conversión.

La respuesta de Aranduroga se dio con un penal convertido por Enzo González y después con un try anotado por Joaquín Vernengo que aprovechó la desconcentración de la defensa rival.

La sucesión de puntos siguió durante la primera etapa. Taragüy insistió moviendo constantemente la pelota de un extremo al otro y en esta oportunidad fue Alejandro Gallardo que conquistó el try, nuevamente convertido por Broll.

Aranduroga utilizó una vieja, pero efectiva fórmula: adelantarse, line y maul, para que Gonzalo Ognio llegara al try y González sumara la conversión.

Sin embargo, a pocos minutos del cierre, Broll mostró su puntería con el pie derecho, transformó en tres puntos un penal y Taragüy se fue al descanso ganando por 17 a 15.

El trámite del clásico se mantuvo durante la primera mitad del complemento. Aranduroga anotó siete puntos al minuto de juego: try de Martín Gómez Vara y conversión de González.

Rapídamente contestó Taragüy con un try de Nicolás Lazzeri, que dejó el tanteador en tablas: 22-22.

El desnivel llegó con un penal de Broll a los 19 minutos y desde allí el marcador ya no se movió.

Aranduroga se lanzó al ataque, pero careció de variantes para desnivelar. En tanto que Taragüy se hizo fuerte con defensa y mantuvo la ventaja que le permitió cerrar esta etapa del Regional con una pequeña sonrisa.