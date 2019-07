“Vamos Todos” con un rotundo apoyo de peronistas de la costa del río Uruguay

Los candidatos de la lista “Vamos Todos” del Frente de Todos, realizaron en La Cruz un mitin que congregó a 14 localidades, bajo una fuerte lluvia e intenso frío.

“Hubo reproches a una conducción ausente y el pedido que se respete la ley de las Paso, con un fuerte mensaje cargado de realismo”, aseguraron.

Participaron dirigentes de Liebigs, San Carlos,Virasoro y Garaví hasta Paso de los Libres, Monte Caseros y Alvear.

“Nace un antes y un después en el justicialismo en el que el domingo 11 será el puntapié del tiempo que se viene. Para las Paso hay una fuerte polarización entre La Cámpora y el resto del PJ en un final abierto entre la lista Celeste y Blanca y Vamos Todos”, dijo Rodolfo Martínez Llano, precandidato a diputado nacional.

En la Corte Suprema ingresa la causa Corrientes junto con la del Chaco y Santa Fe aunque no se descarta una solución política que podrían ofrecer los apoderados nacionales en medio de la polémica que genera el no cumplir con la ley de las primarias.

“Preocupa el crecimiento en las encuestas del Gobierno que ha achicado notoriamente diferencias en medio de las contradicciones en la campaña de Fernández- Fernández, abriendo un escenario de segunda vuelta con final abierto”, aseguró Martínez Llano.

El dirigente ratificó el apoyo a la fórmula del peronismo, aunque remarcó que no se dará un cheque en blanco, reivindicando el derecho de los peronistas de elegir en un pie de igualdad los candidatos a diputados nacionales en las Primarias del 11 de agosto.