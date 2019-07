Romero: “Lavagna está vigente, no hay polarización que lo elimine”

Los precandidatos a diputados nacionales por “Otro Rumbo”, de la alianza Consenso Federal, encabezados por Gabriel Romero, estuvieron en municipios del norte provincial, y en contacto con el electorado, recogieron expresiones de la aceptación de la propuesta de los precandidatos a presidente y vicepresidente de Argentina, Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

“Hay un esfuerzo del macrismo, el kirchnerismo y los multimedios nacionales por instalar la súper polarización, pero no lo van a lograr. Todas las encuestas registran a Lavagna superando los dos dígitos y existe aún un porcentaje alto de indecisos”, aseguró Gabriel Romero.

“Además en el contacto con los vecinos y los medios es notorio que en la sociedad hay un número alto de personas no conformes ni con Macri, ni con Cristina. En esos sectores amplios, Lavagna es una figura respetada, con gran manejo de la economía y honestidad”, señaló.

Asimismo, el precandidato destacó: “Estamos insistiendo en que hay que tomarse la libertad de elegir; no simplemente optar por el menos malo. Por eso convocamos a votar por Lavagna eligiendo al mejor candidato”.