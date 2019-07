De Rossi expresó en su presentación lo que siente "por ser parte de Boca"

"Nicolás (por Burdisso, el Director Deportivo del "xeneize") me contó muchas cosas de Boca, lo que significa formar parte y ser parte de este espectáculo, pero quiero sentirlo dentro de la cancha, tal como lo pensaba antes de mi llegada", indicó De Rossi durante su presentación en el Salón Juan de Dios Filiberto, en la Bombonera.

Sentado junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, encargado de darle la bienvenida, De Rossi, ante una cantidad impensada de periodistas de todo el mundo, varios llegados desde su Italia natal, añadió que se encontró "con un club serio, mucho más de lo que me imaginaba. Estoy contento de haber llegado acá".

"Es algo increíble el recibimiento que tuve cuando llegué el jueves a las 6 de la mañana a Argentina. Algo impensado, pero llego porque prevaleció las ganas de jugar al fútbol", indicó el ex campeón del Mundo con el seleccionado de Italia en Alemania 2006.

El ex capitán de la Roma, único equipo en el que jugó hasta su llegada a Boca, se refirió a la insistencia de Nicolás Burdisso (fue compañero de De Rossi en el club de la capital italiana) de traerlo y explicó: "No sé cuando me hizo la primera propuesta. Tenía cierta intención de traerme para acá y me convenció. Es un hombre honesto, la garantía más grande es él, por éso no dudé en aceptar la propuesta".

"Nunca hablé del tema hasta que llegó la propuesta, salían noticias que no eran ciertas, no tengo perfil social activo para eso. Lo mejor es no hablar", puntualizó con cautela De Rossi, nacido en Roma el 24 de julio de 1983.

Seguidamente, el volante se refirió al nivel del fútbol local: "Pienso que por lo que he visto hasta acá, Argentina es un lugar adecuado, bueno para actuar. Lo que quiero es jugar al fútbol. En un ambiente que me da estímulos. Que es lo que necesito".

"Yo me entrené duro todos los meses que no jugué. Voy a necesitar una semana o diez días para actuar, eso lo determinará el DT (por Gustavo Alfaro). Un partido más o menos no altera lo que vengo a hacer en este año", aseveró De Rossi.

"El objetivo de Boca es el de ganar todo y vengo a dar mi aporte, pero la prioridad es la Libertadores. El equipo está concentrado para que las cosas vayan bien", afirmó.

Asimismo, comentó que recibió el apoyo de todos los compañeros, "quienes me hicieron sentir muy bien y con ganas de continuar".

Por otra parte, confesó que empezó a seguir a Boca por Diego Maradona.

"Tuvo importancia Maradona en el momento que empecé a seguir a Boca. No podés no enamorarte de un jugador como Maradona. Hay una locura en torno a este equipo, un amor muy fuerte, que Diego siempre lo hizo sentir", ejemplificó.

Por último, De Rossi señaló: "Haré todo para que vaya bien, siempre se puede mejorar. Quiero darle algo al equipo, vengo a ser futbolista y a aportar lo mío",

Previo a rueda de prensa ofrecida por De Rossi, se transmitió un video de unos

dos minutos del barrio de La Boca, donde los simpatizantes de la entidad de la Ribera le decían "Benvenuto (bienvenido) Daniele".

En el mismo video contaban el nacimiento del club en el barrio y el origen italiano del mismo. De allí el apodo de "xeneize", que significa genovés en el dialecto de Génova, región de La Liguria que dio origen a la fundación del club en el 3 de abril de 1905.

La presentación del De Rossi fue ante más de un centenar de medios, quince de ellos extranjeros, de los cuales casi todos eran italianos.

Antes de hablar el mediocampista lo hizo el presidente Angelici, quien destacó: "Quiero agradecer a Nicolás Burdisso, para que su ex compañero de la Roma venga acá: Daniele le abrió las puertas de la Roma y 'Nico' de nuestro club".

"Es un día muy importante para nuestro club porque presentamos a un jugador de extensa trayectoria internacional. La diferencia es que yo soy 'tano' y el es 'romano', pero de todos modos estamos orgullosos con eso", completó Angelici.

En cuanto a la fecha del debut de De Rossi en Boca, la idea de los dirigentes es que sea presentado en la tercera fecha de la Superliga contra Aldosivi de Mar del Plata en La Bombonera, el domingo 18 de agosto venidero.

A su vez, existe la chance de que el estreno con la camiseta de Boca sea el martes 13 de agosto frente a Almagro por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Ciudad de La Plata, pero la fecha exacta se definirá en los próximos días.

De Rossi obtuvo la Copa del Mundo con Italia 2006 y la Eurocopa Sub 19 en el 2001, ambas en Alemania y con la "nazionale azzurra".

Mientras que con la Roma consiguió dos Copa Italia (2006-2007 y 2007-2008) y dos Supercopas de Italia (2001 y 2007).