Las fuerzas avanzan con los modelos de boletas

or los modelos de boletas en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Juan Carlos Vallejos. Para ECO+Juntos por el Cambio hubo pedidos de modificaciones menores en dos listas. Mientras que en el Frente de Todos no se observaron grandes sobresaltos en el plano formal, más allá de la discusión política que plantearon los integrantes de las listas que no llevarán la adhesión material de la fórmula presidencial.

El juez federal Juan Carlos Vallejos presidió la audiencia por los modelos de boletas de las 11 listas que competirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) del 11 de agosto. Participó el secretario electoral Carlos Rausch y estuvieron presentes los apoderados e incluso algunos precandidatos de las fuerzas.

Desde ECO+Juntos por el Cambio confirmaron a El Litoral que sólo hubo pedidos menores a las listas B y C, encabezadas por Ingrid Jetter y Emilio Rey. Estas están relacionadas con detalles en lo que refiere a tipografía, entre otros puntos. Ambas y la Lista Verde A, que lleva como precandidato en primer término a Jorge Vara, estarían adosadas materialmente a la categoría presidencial. Es decir, mantendrían boletas largas.

Desde el Frente de Todos confirmaron a El Litoral que los modelos no tuvieron reparos por parte de la Justicia, por lo que podrán avanzar sin grandes sobresaltos. No obstante, se mantiene la discusión desde el punto de vista político sobre la adhesión material de la categoría presidencial.

Si bien el lunes desde la alianza indicaron que sólo una lista, la Celeste y Blanca que lleva como precandidato a José “Pitín” Ruíz Aragón, contaría con la autorización de la fórmula presidencial, hasta ayer no se ha comunicado el oficio desde el Juzgado Federal a cargo de la jueza Romilda Servini de Cubría. Por lo que abre la posibilidad de que las negociaciones y juegos de interpretaciones afloren. Para un sector del Frente de Todos y para fuentes judiciales consultadas por este diario, el decreto que firmó Mauricio Macri en abril pasado para impedir las colectoras, sería un impedimento normativo para que todas las nóminas internas tengan la adhesión material de la categoría presidencial, es decir, se interpreta que sólo una de las seis pueden llevar la papeleta de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Para otro, esta es sólo una decisión política y no jurídica.

“Ellos pretenden la exclusividad y probablemente tengan operadores políticos de peso en la interna, lo cual es lamentable”, dijo el precandidato a diputado por la lista Azul y Blanca, Ernesto Meixner a través de un comunicado. “La grilla que encabeza José ‘Pitín’ Ruíz Aragón se quiere arrogar toda la representación de Alberto y Cristina en Corrientes mediante operaciones que se hacen en Buenos Aires a espaldas de los correntinos, y sin dar la cara con las demás listas del Frente”, dijo la precandidata a diputada por Unidad Correntina, Sonia López. “Exigimos igualdad de condiciones para que la competencia sea leal y todos podamos sumarle votos a nuestra fórmula presidencial”, afirmó el precandidato del mismo sector, Emilio Rotela.

El oficialismo, por su parte, entiende que las listas internas, al poseer nexo ideológico no podrían considerarse colectoras de la fórmula presidencial. Así, Macri y Miguel Angel Pichetto irán adosados a las tres listas de ECO+Juntos por el Cambio.

Por otra parte, en lo que no hay discusión desde el punto de vista técnico es que la fórmula presidencial es la encargada de avalar o no la adhesión material a una lista. Es sólo facultad de ésta. Mientras tanto, los plazos de discusión podrían estirarse hasta la próxima semana. La definición formal devendrá de Buenos Aires, de la comunicación de la jueza federal Servini de Cubría.