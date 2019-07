Insisten con la aplicación de la antigripal ante el aumento de casos

La vacunación antigripal continúa en la provincia, las dosis son suministradas en todos los centros de vacunación, vacunatorios móviles y operativos sanitarios tanto de la Provincia como del Municipio. En este marco, la jefa de Inmunización de la Provincia de Corrientes, Angelina Bobadilla, señaló a El Litoral que siguen colocando las dosis y que ahora están trabajando en los jardines maternales.

“En unas dos semanas tendremos más circulación viral y aumentarán los casos de enfermedades respiratorias, por eso recomendamos que quienes están en los grupos de riesgo, sobre todo las embarazadas que no se hayan vacunado, se apliquen la antigripal”, indicó Bobadilla a este diario.

Por otra parte, la directora de Operativos Sanitarios APS Capital, Susana Vega, destacó: “Como en cada operativo, hacemos hincapié en el tema de vacunación, porque vemos que aún hay muchos niños con el calendario incompleto y las dosis están disponibles”.

“En los operativos, controlamos la libreta de vacunación para ver si tienen todas las dosis colocadas de acuerdo con la edad y, así, completar las que faltan. Aplicamos entre 250 y 300 dosis en cada abordaje barrial”, resaltó.

En esta línea, remarcó que “por no tener completo el calendario de vacunas, a veces, los chicos se enferman. Las mamás y los papás tienen que entender que los niños se tienen que vacunar, ya que de no hacerlo, pueden contraer alguna enfermedad que puede tornarse de gravedad”.

“También ponemos el énfasis en la parte de ginecología, con los controles de las mamás jóvenes y difundiendo los métodos de anticoncepción que Salud Pública tiene disponible”, indicó. El operativo se realizó ayer en el barrio Pirayuí y trabajo similar se llevará a cabo el jueves en el barrio Santa Rita Norte.