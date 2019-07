Medicamentos: volvieron a darse subas de entre 3% y 5%

En las farmacias recibieron nuevos aumentos para este mes, lo que para ellos es algo habitual ya que sostienen que reciben actualización de precios de manera continua. Si bien no dieron un porcentaje en general de la suba, sí indicaron que depende de los laboratorios y que hay algunos medicamentos que tienen incrementos hasta dos veces a la semana.

En algunos de estos comercios, indicaron que “los que tienen mayor rotación son los que más suben” y en otros que “hay venta fraccionada, depende de la necesidad de la gente y de lo que tenga a disposición el farmacéutico”.

“Recibimos actualizaciones parcialmente todos los días, tenemos información general de la actualización de precios no podemos precisar porcentajes. En algunos casos el sistema actualiza costos cada dos o tres días, más aún en los productos de mayor rotación”, comentó a El Litoral Jorge de la farmacia Gutnisky.

En este sentido, explicó que estos son por ejemplo los analgésicos o los ansiolíticos, aumentan $1 o $2 y en general hay aumentos cada mes y medio. A la vez, también comentó que hay ventas fraccionadas y depende mucho de la necesidad del cliente y de lo que tiene a disposición la farmacia.

“Tuvimos incrementos, todos los meses hay cambios pero al ser automáticos no sabemos con exactitud el porcentaje. Por mes la suba no supera el 5% y generalmente el aumento es en todos los productos”, indicó a El Litoral Sergio de la farmacia La Tradición.

Por su parte, sostuvo que “aumenta todo en general, el laboratorio cuando aplica un incremento lo hace generalmente en todos sus productos, siempre hay actualización de precios”.

Desde la farmacia Corrientes comentaron a este diario que “recibimos el manual del farmacéutico de manera mensual, viene cambiando el precio pero es relativo porque a veces aumentan unos y no otros, luego viceversa”.