La Superliga tendrá cuatro descensos

La edición 2019/2020 de la Superliga Argentina de Fútbol mantendrá los cuatro descensos a la B Nacional, determinados por el sistema de promedios, según decidieron ayer los representantes de los clubes en reunión de Comité Ejecutivo.

Aunque algunos directivos habían impulsado la idea de reducir la cantidad de descensos al Nacional (sobre todo los de los clubes más comprometidos en los promedios), finalmente se impuso la propuesta de seguir con el sistema aplicado desde el inicio de la Superliga.

De esta manera no prosperó el intento de Newell’s, Gimnasia, Lanús, Argentinos, Colón, Central, Banfield, Estudiantes y Patronato, al que pretendió sumarse San Lorenzo, para reducir de cuatro a dos los descensos.

Serán entonces cuatro descensos y, al mismo tiempo, dos ascensos desde la categoría inferior, por lo que para el año 2022, la Superliga tendrá 22 equipos participantes.

Además, se resolvió que el próximo campeonato contará con 23 jornadas (todos contra todos) y, a su finalización, se jugará una nueva edición de la Copa de la Superliga con dos zonas de 12 equipos cada una.

En la reunión de dirigentes, realizada en la sede que la SAF tiene en Puerto Madero, se trató también la posibilidad de renegociar los contratos de televisación con las empresas que tienen los derechos, Fox y Turner.

“Nos comprometimos para que los ingresos del fútbol puedan aumentar. No me gusta la palabra renegociación, los contratos están para cumplirse. Pero tanto Fox como Turner deben conocer la situación de los clubes y ser una herramienta para hacer de esto un negocio más grande”, explicó Jorge Brito, vicepresidente de River Plate, al término del encuentro.