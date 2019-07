Ratifican prisión preventiva al médico correntino acusado de abusar de sus hijas

Walter Raúl Zambón es oriundo de la provincia de Corrientes y está detenido en Buenos Aires desde marzo último. La semana pasada la Cámara de Apelaciones ratificó su prisión preventiva y estará tras las rejas hasta el inicio del juicio oral. Su ex pareja, madre de dos de las víctimas, está acusada de encubrirlo. Una sobrina y una niñera también lo acusaron de abuso y violación.

“Los abusos ocurrían cuando estábamos solos. Me hizo tocarlo a él, en su miembro viril, por encima del calzón. Nunca pude ser explícita en verbalizar mi rechazo. No pude decirle que no quería o que no me gustaba verbalmente”.

Así relató C., una joven de 21 años de la localidad bonaerense de San Fernando, los presuntos abusos sexuales a los que fue sometida por parte de Walter Raúl Zambón, un reconocido médico de la zona norte del Conurbano, la pareja de su madre y el hombre con el que vivió desde que era sólo una nena, su padrastro.

Los ataques comenzaron en 2008, cuando la víctima apenas tenía 10 años, y se extendieron hasta mediados de 2010 en la casa que tenía la familia en el barrio Tres Horquetas de la localidad del partido de Tigre. Fueron meses interminables de tortura, desesperación y llanto, transitados en silencio. Algunos años después, el peso sobre su espalda se hizo insostenible y C. se animó a contarle todo a su mamá, una mujer identificada como L. F., quien lejos de servir como soporte para su hija, reaccionó de manera explosiva e inexplicablemente se puso del lado de su pareja, el presunto abusador.

En lugar de brindarle apoyo, la mujer hizo que la menor, de 15 años en ese momento, confrontara a su victimario y le dijera de frente que la había abusado.

C. finalmente terminó por desdecirse y hasta pidió perdón. En medio de la escena, Fernández decía que de ser cierto, “perderían todo” y “quedarían en la calle”. Por la actividad que desempeñaba Zambón, la familia tenía un buen pasar económico. Además de ser un destacado médico especializado en terapia intensiva, el hombre de 53 años, es dueño de una conocida empresa de logística médica en la que es socio con su mujer.

Tras el escándalo apareció la segunda denuncia: la hija de una prima de Zambón que había viajado desde Corrientes a vivir con él en el barrio San Jorge, en Los Polvorines, tras experimentar problemas de salud. El delito, abuso sexual agravado y reiterado y violación con acceso carnal.

“Zambón es mi tío. A comienzo de 2016, con 18 años , tras afrontar la prematura separación de mis padres a mis nueve años, tras episodios depresivos e intentos de quitarme la vida entre 2015 y 2016, vine desde la provincia de Corrientes, dado que Zambón me ofreció convivir (…) en el grupo familiar que compartía con su esposa”, relató la sobrina ante la fiscal.

El médico se aprovechó de la vulnerabilidad de la joven y fue más allá. La violó. Para lograr su objetivo, ganó de a poco su confianza mostrándose como la figura paterna que necesitaba. La sobrina, de acuerdo al relato de la menor, cayó en sus redes.

“Orientaba el vínculo conmigo desde un lugar que no era normal ni simétrico. Ni lógico de un papá ni de un tío. Buscaba conversaciones sexualizadas (…)”, agregó la mujer. En las charlas que mantenían le ofrecía “consejos” para que fuera “más liberada”. Hasta se animó a recomendarle que participara de fiestas swinger, según detalló la joven en su denuncia ante la fiscal.

La bola de nieve se acrecentó aún más. En el medio de la investigación apareció una denuncia que el doctor arrastraba desde octubre de 2010 de una niñera a quien él intentó abusar. La chica quiso escapar y según denunció ante la Comisaría Nº 4, cerca del barrio privado Tres Horquetas, se le apareció en ropa interior.