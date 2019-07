River venció a Cruzeiro por penales y sigue en carrera por la Copa

River Plate, actual campeón de la Copa Libertadores, eliminó anoche a Cruzeiro, de Brasil, por 4 a 2 en la definición por remates desde el punto penal, tras igualar sin goles en el tiempo regular, y pasó a los cuartos de final de la máxima cita continental.

En los penales para River marcaron Nicolás De la Cruz, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Rafael Santos Borré, y para Cruzeiro convirtieron Fred y Robinho, mientras que Franco Armani les contuvo sus respectivos disparos a Henrique y David.

El partido se disputó en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y con el colombiano Nicolás Gallo al frente del VAR (árbitro asistente de video).

El juego arrancó con intensidad y al minuto Franco Armani interceptó bien un peligroso centro desde la izquierda y en la respuesta un tiro libre de Jorge Carrascal -el entrenador Marcelo Gallardo decidió ponerlo de titular en lugar de Exequiel Palacios- se elevó apenas sobre el horizontal.

River tuvo la pelota, el citado Carrascal se movió bien por izquierda, con la compañía de Ignacio Fernández.

Pero Cruzeiro tuvo la más clara a los 15 minutos con un centro de Thiago Neves desde la izquierda que conectó Pedro Rocha, pero Armani y el travesaño impidieron el gol.

El partido se hizo de ida y vuelta y River llegó con un remate débil de Lucas Pratto que contuvo Fabio abajo y con otro de “Nacho” Fernández que se fue junto al palo derecho del arquero.

En el inicio del segundo tiempo Gallardo dispuso el ingreso de Exequiel Palacios por Leonardo Ponzio y si bien River siguió en campo contrario, ya no tuvo tanta claridad.

Cruzeiro contestó con dos buenas jugadas: un envío del colombiano Luis Manuel Orejuela que despejó Armani al tiro de esquina y un cabezazo de Leo sobre el travesaño.

River tuvo un buen tiro libre a favor, pero Nicolás De la Cruz la tiró muy arriba, y luego Fabio tapó muy bien un remate exigido de Matías Suárez.

En los penales festejó River, con Armani como figura, y ahora esperará en cuartos de final por el ganador del cruce entre Cerro Porteño, de Paraguay, y San Lorenzo, que jugarán mañana en Asunción tras el empate sin goles la semana pasada en el Nuevo Gasómetro.

De esta manera, el Millonario acumuló su cuarto empate consecutivo, considerando las dos igualdades sin goles frente a Cruzeiro y las restantes 1 a 1 con Argentinos Juniors por la Superliga, y con Gimnasia y Esgrima, de Mendoza, por Copa Argentina, en un partido que también ganó desde el punto del penal.

Gallardo le dio la responsabilidad al colombiano Carrascal, que venía de una gran actuación frente a Argentinos Juniors, y en caso de haber sido necesario un quinto penal, el designado era Matías Suárez, justamente el que lo había errado la semana pasada en el Monumental cuando el partido de ida se extinguía. La mano del técnico volvió a ser clave para que River continúe el camino de la defensa del título y también sume dólares a sus famélicas arcas, tanto que la dirigencia no puede darle el gusto al técnico de contratar al único refuerzo que pidió: el defensor chileno ex San Lorenzo, Paulo Díaz.