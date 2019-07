Convocan a participar del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos

El sábado 3 de agosto la Ciudad de Corrientes será sede del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos. Se realizará en el ex Centro Clandestino de Detenciones Regimiento de Infantería 9, ubicado entre Costanera y Av. 3 de abril, a partir de las 9 y se extenderá hasta las 17.

Durante la jornada se desarrollarán talleres sobre violencia institucional; género y diversidad; trabajo; salud; educación; tierra, vivienda, hábitat; juventud. También se realizará una charla sobre memoria e identidad.

El Espacio de Memoria RI9 convoca a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales de la provincia y a todas aquellas personas interesadas en la temática a sumarse a éste encuentro para luchar, debatir, intercambiar experiencias de la región y dejar en claro que “la memoria no se vende”.

“El encuentro busca ser un disparador de conversaciones en torno a la vulneración de Derechos Humanos en la provincia, tanto sobre las políticas actuales como durante la última dictadura militar”, establecieron desde el Espacio de Memoria RI9.

Obtener el acceso al predio, a través de vía judicial, fue un gran logro para el Espacio de Memoria RI9 dado que el reclamo que mantienen hace una década entró en riesgo este año, al verse comprometido dentro del Plan Urbano Costero, emparentado con el Plan Belgrano a nivel nacional, también impulsado por el gobierno provincial y el municipal. Si bien todavía no ocurrió la cesión de la gestión del espacio, se consiguió la autorización del juez para su realización.

El Plan Costero, un verdadero negocio inmobiliario que fue presentado como un proyecto con el objetivo de modernizar la costanera de Corrientes, incluye el predio donde funcionó el centro clandestino de detención ‘RI9’. Al no dejar en claro cómo lo afectará, se teme que sea otorgado a la especulación inmobiliaria, se geste una refuncionalización del lugar o se produzca su desaparición. Esta fue una de las principales razones que motivó la realización de este encuentro bajo la consigna: ‘La memoria no se vende’.

Actualmente, múltiples organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes se mantienen en contacto con el juez a cargo para reafirmar su protección como medida de prueba por una cautelar judicial.

Adhieren y participan del Encuentro: Espacio de Memoria RI9, H.I.J.O.S Corrientes, Ex detenidos desaparecidos, Red de DDHH Ctes., Observatorio de Conflictos Sociales del NEA, Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes, Turba, Agrupación René Salamanca, Ni un pibe menos x la droga, Colegio de Trabajadores Sociales, FOB, SUTECO, Nuevo Encuentro, La Colectiva, SITRAJ, UEJEN, CPDH, Jotape, La Cámpora, JP Evita, Irrompibles, CCC, CEPA, Delegadxs CAPS, Movimiento Octubres, Asociación Justicia Legítima. Regional Nordeste, Servicio Paz y Justicia de Argentina, Pablo Salinas y Viviana Beigel abogados del Movimiento Ecumenico por los Derechos Humanos regional Mendoza, Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes, Víctimas de la represión en el Puente Gral Belgrano de 1999, Mesa de Derechos Humanos de Bella Vista, Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Municipio de Paso de los Libres,Convocatoria Popular de la PCIA. De Ctes. Federación Juvenil Comunista, Partido Comunista de la Pcia de Ctes. Flavia Fernández Brozzi, abogada de Kaos por delitos de Lesa Humanidad. CABA y de Pcia. de Bs. As. Renée Ahualli, Secretaria de DDHH de CTA de los Trabajadores - TUCUMÁN, Asociación de Ex detenidos Desaparecidos ADEE, Comisión Permanente de DDHH del Chaco, Frente Marea Verde de Trabajo Social, Colectivo Diversidad Corrientes, Taller Lohana Berkins.