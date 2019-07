Hay baja demanda en pasajes en la terminal pese a las promociones y venta low cost

En el marco del receso invernal que comenzará en Corrientes el lunes 15 de julio y finalizará el domingo 27 de julio, desde empresas de transporte de pasajeros comentaron a El Litoral que hay baja demanda en comparación a años anteriores. Mientras tanto, hay consultas y sí hay promociones que consisten en descuentos de hasta un 30% pagando en efectivo, pero también con tarjeta de crédito.

En las boleterías de la terminal consultadas por este diario, coincidieron en que los destinos elegidos son los mismos que años anteriores. Los que más demanda tienen en esta fecha son el interior de Corrientes, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.

Respecto de los costos, en relación al año 2018 hay un incremento entre un 30% y 40%. Además, sostuvieron que este año hubo más aumentos reiterativos que el año pasado.

“Está todo muy tranquilo, no es igual que en otros años cuando la gente, faltando casi una semana, ya compraba pasajes. Este año, hasta el momento sólo recibimos consultas pese a las promociones que tenemos”, dijo a El Litoral Analía de El Pulqui.

En este contexto, agregó que “siempre tenemos promociones y pese a esto no se vende por la situación del país, el estilo de vida que hoy se está llevando con el Gobierno nacional no permite que haya demanda”.

En cuanto a los costos, comentó que un pasaje a Córdoba hoy cuesta en esta empresa $1.800 pero con descuento sale $1.440. En relación al año pasado, indicó que “hay una suba de un 40%” y que “este año hubo más aumentos reiterados que en el 2018”.

Desde la empresa El Práctico, Julián coincidió en que “la venta está muy tranquila” y que también ofrecen promociones y, tienen “low cost que ofrece un 30% de descuento por ventas anticipadas”. Para Córdoba un servicio cama cuesta $1.850 y un cama suite vale $2.090, sin las rebajas.

En relación al aumento en comparación con el año pasado, también indicó que fue de un mínimo de 30%.

“Se está teniendo menos demanda que un día normal, se está vendiendo muy poco”, dijo Oscar de la boletería de Ersa de la terminal correntina. Si bien reciben unas pocas consultas señaló que la demanda no se compara con la de años anteriores.

A la vez, comentó que “en esta empresa lo que más se pregunta es por la zona sur de Buenos Aires y por el interior de Corrientes”. “Ofrecemos low cost pero tampoco están comprando con esto, un pasaje a Buenos Aires por ejemplo cuesta $1.980 mientras que comprando en internet vale $1.250, la venta se hace con tarjeta de crédito”, indicó.

Cabe destacar que las vacaciones de Corrientes coinciden con Catamarca, Río Negro, San Luis, Formosa, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Santa Cruz. La Pampa tiene receso del 10 al 23 de julio.

Del 8 al 19 del mes de julio, Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Chubut, La Rioja, Tucumán, San Juan y Neuquén; Salta del 1 al 12 de este mes. Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires del 22 al 2 de agosto.

Por otra parte, desde las agencias de turismo también relataron que la demanda está bastante baja. Se hablan entre sí para llenar colectivos.