Mayer no pudo avanzar en el césped londinense

El tenista correntino Leonardo Mayer quedó eliminado del abierto de Wimbledon, tercer torneo de Grand Slam del año, al perder ayer en la segunda ronda con el polaco Hubert Hurkacz por 6-7 (4-7), 6-1, 7-6 (9-7) y 6-3.

Mayer, ubicado en el puesto 59 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor y lo pagó con la eliminación ante Hurkacz (48), en casi tres horas de juego.

El correntino, de 32 años, se presentó en el césped del All England Club el lunes con una victoria sobre el letón Ernests Gulbis (92) en sets corridos por 6-1, 7-6 (14-12) y 6-2, y no repitió su actuación ante un tenista en ascenso como Hurkacz que había dejado en el camino al serbio Dusan Lajovic (36).

Leo jugó muy bien el primer set, se adelantó 5-3 con un quiebre, pero luego no pudo aprovecharlo y el polaco lo igualó 5-5, así que la paridad se mantuvo hasta el tie break. En la definición rápida, el “Yacaré” se adelantó 6-4 con tres voleas y con doble set point a favor, se llevó el parcial.

En el segundo set el correntino se mostró muy errático y quedó abajo 5-0 rápido tras haber cedido su servicio dos veces (2-0 y 4-0), y finalmente lo perdió por 6-1 ante un rival que ya no era el mismo y edificaba su remontada.

El polaco jugó mejor los puntos importantes y por eso se llevó también el tercer parcial, otra vez en tie break, pese a que Mayer se había puesto al frente por 6-3 y terminó perdiendo 9-7 con una doble falta. Ese final de set desanimó al “Yacaré”, que bajó mucho su nivel y quedó expuesto al juego de Hurkacz, quien dominó por completo el cuarto set que se llevó por 6-3 para quedarse con el juego.

No obstante, Mayer continúa en Londres, ya que hoy hará su debut en el torneo de dobles junto al portugués Joao Sousa. Sus rivales serán los locales Daniel Evans y Lloyd Glasspool, en partido que se jugará en el último turno de la cancha Nº 14.

Sigue Pella

Por su parte, Guido Pella le ganó ayer al italiano Andreas Seppi en cinco sets y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año, que se juega sobre césped.

El bahiense Pella, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial de la ATP, se impuso sobre el experimentado Seppi (73 del mundo, 35 años) por 6-4, 4-6, 4-6, 7-5 y 6-1, en tres horas y 37 minutos de juego, y en la próxima instancia jugará contra el sudafricano Kevin Anderson (8).

Anderson, de 33 años, le ganó al serbio Janko Tipsarevic (288) por 6-4, 6-7 (5), 6-1 y 6-4, y enfrentará por primera vez a Pella en el circuito el viernes.

Pella, de 29 años y campeón este año en San Pablo, le ganó el lunes último en la ronda inicial al rumano Marius Copil (88).

El zurdo, cuyo coach es José “Chucho” Acasuso, es el primer argentino que accede a la tercera ronda del Abierto de Inglaterra. El otro que queda en carrera y lo intentará hoy es el porteño Diego Schwartzman.

El “Peque” Schwartzman, ubicado en el puesto 24 del ranking mundial de la ATP, enfrentará al alemán Dominik Koepfer (130).

Schwartzman viene de superar en primera ronda al australiano Matthew Ebden (95) por 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2, mientras que Koepfer hizo lo propio con el serbio Filip Krajinovic (52) por 6-3, 4-6, 7-6 (11-9) y 6-1.